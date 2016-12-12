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    «Зенит», «Ростов» и «Краснодар» узнают соперников по 1/16 финала Лиги Европы в 15:00

    В понедельник, 12 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Клубы будут разделены на две корзины. Победители групп и четыре сильнейших клуба из числа бывших участников Лиги чемпионов будут сеяными, остальные клубы – несеяными. При этом представители одной страны будут разведены по разным парам. Кроме того, не смогут встретиться между собой клубы, игравшие в одной группе, а также российские клубы – с украинским «Шахтером». Начало жеребьевки запланировано на 15:00 по московскому времени.

    Сеяные: АПОЭЛ (Кипр), «Аякс» (Голландия), «Бешикташ»*, «Османлыспор», «Фенербахче» (все – Турция), «Генк» (Бельгия), «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания)*, «Лион», «Сент-Этьен» (оба – Франция)*, «Рома», «Фиорентина» (оба – Италия), «Спарта» (Чехия), «Тоттенхэм» (Англия)*, «Шальке» (Германия), «Шахтер» (Украина).

    Несеяные: АЗ (Голландия), «Андерлехт», «Гент» (оба – Бельгия), «Астра» (Румыния), «Атлетик», «Вильярреал», «Сельта» (все – Испания), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия)*, «Краснодар», «Ростов»* (оба – Россия), «Легия» (Польша)*, «Лудогорец» (Болгария)*, «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос», ПАОК (оба – Греция), «Хапоэль» Беер-Шева (Израиль).

    *Вышли в 1/16 финала после вылета из Лиги чемпионов.

    Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля 2017 года. Сеяные клубы ответные игры проведут дома.

    Источник: УЕФА

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    12.12.2016 08:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 декабря 2016, 15:58

      Так может обновите групповую таблицу, там Краснодар на 3 месте. И не только)))

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 12 декабря 2016, 13:10

      Ну что, ждем Аякс снова в гости.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 12 декабря 2016, 12:26

      ...удачного жребия всем российским командам...
      ...Зениту-Лудогорец,тогда можно будет посмотреть на стадионе!..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      dima556 12 декабря 2016, 11:54

      ой чую Зениту Манчестер как раз и достанется))) может это и хорошо, Маура в отставку отправим))) Ростову например с Лионом неплохо было бы) а Краснодару Спарту или Сент-Этьен.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 декабря 2016, 11:50

      Всем соперников посильнее - наши только на пределе способны результат давать!

      1
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 12 декабря 2016, 11:08

      Класс

      0
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 12 декабря 2016, 10:44

      Хоть бы Ростову и Краснодару попались Генк, Копенгаген или Апоэл.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 12 декабря 2016, 10:08

      Лучший соперник для Зенита - Манчестер!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +767

      Petrak86 12 декабря 2016, 09:57

      хотелось бы Зениту - кого-то из испанцев, Ростову - как вариант, Аякс, будет любопытно посмотреть на матч-реванш, ну а Краснодару пускай достанется Фиорентина. Было бы интересно. Самых слабых и самых сильных не очень хочется - на слабых можем не настроиться как надо, а на самых сильных - и так понятно

      -1
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 12 декабря 2016, 09:43

      Зениту скорее всего кто-то из испанцев, Ростову - из турок, Краснодару - французы!!!

      0
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