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    Карпин: «Спартак» заслуженно идет на первом месте»

    Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что московский клуб идет в лидерах чемпионата России вполне заслуженно. Этому способствуют не только запредельное желание и эмоции, но и квалифицированные футболисты.

    «Спартак» проводит неплохой сезон, команда сейчас явно на эмоциональном подъеме, идет на первом месте, все хорошо. Но если кто-то видит и скажет мне, в какой футбол играет сейчас «Спартак», я буду очень рад. Потому что лично я до сих пор понять этого не могу. А то, что есть запредельное желание и эмоции, – в этом отношении все великолепно.

    Кроме эмоций и желания еще есть квалифицированные футболисты. И все это в совокупности дает желаемый результат. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем», – считает Карпин.

    «Спартак» идет на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После 17 туров на счету московской команды 40 очков.

    Источник: Известия

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    12.12.2016 06:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 12 декабря 2016, 18:50

      если будут продолжать в том же духе,то конкуренции за первое место ему никто не составит!!

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 12 декабря 2016, 08:57

      Я не разу и не слышал,чтоб Карпин или Мостовой сказал что-нить обратное,они ,как Орлов,тот превозносит Зенит(хоть я и за Зенит)но это перебор уже!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Danjer 12 декабря 2016, 12:13

      Плохо слушал

      1
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 12 декабря 2016, 08:52

      Главное - не расслабляться. Победа будет за нами!

      2
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 12 декабря 2016, 08:43

      Самое главное Спартак идет первым, все уже давно заждались победы в чемпионате!

      5
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > Опорник84 12 декабря 2016, 12:26

      Вот именно говорить можно много,только толка от этого не будет если по итогам сезона не будет результата.Мы очень давно этого ждём,за это время выслушали много критики порой конструктивной,но чаще рыгание животных,которые неравнодушны к нашему клубу и только и ждут как бы возможность выпала в очередной раз "стрельнуть"остроумием(очень сомнительным)и красноречием.Но сколько бы они не визжали,мы всё равно в ближайшее время(не хочу сглазить) будем чемпионами это неизбежно.

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