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    Пономарев: «Дзагоеву не место в европейских клубах. Ему нужно остаться в ЦСКА»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву не стоит уходить из московского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего россиянина заинтересованы «Эвертон», дортмундская «Боруссия» и «Рома».

    «Алану можно было бы уже сменить клуб и попробовать себя в Европе. Но там другие требования, и Дзагоев может не прижиться. У него были серьезные травмы задней мышцы бедра, которые могут дать рецидив, а в Европе нужно выкладываться каждую игру и нельзя валять дурака, как в России.

    Я бы посоветовал Дзагоеву все же остаться в ЦСКА. Ему не место в европейских клубах. В хорошую команду он не попадет, а во втором дивизионе играть неинтересно. Пусть, конечно, рискнет и попробует, но я в него не верю. Как это скажется на команде? ЦСКА уже и так все растерял, скоро совсем играть некем будет. Нужно пробовать работать с молодежью, которая есть в запасе и в дублирующем составе. Трудно сказать, что из этого получится, но надо экспериментировать. Вдруг появится новая звездочка.

    Европейский опыт пригодится Дзагоеву в сборной, только если он заиграет. А если будет сидеть на лавке, то это ничем национальной команде не поможет», – сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2016 17:14
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 декабря 2016, 23:55

      никуда он не уйдет 99% такими слухами только цену набиваюют себе

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 декабря 2016, 22:33

      кто же его купит(посадит)- он же памятник)))

      0
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 11 декабря 2016, 20:20

      Какая Европа , Боже мой

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      Рейтинг: +235

      Копытин 11 декабря 2016, 19:41

      С точки зрения бабла, он конечно может и выиграет, а с точки игровой практики скорее потеряет. Не думаю что там ему дадут больше играть, конкуренция большая и за место в составе надо одно место рвать. а так-же потеряет ЦСКА от его ухода. Играть и так некем. Муса вот рвался в АПЛ, а в итоге не так уж и часто выходит на поле.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Копытин 11 декабря 2016, 20:25

      В деньгах он точно проиграет, никто ему там столько платить не будет

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 11 декабря 2016, 19:36

      Первый раз он "перешел" в Европу в 2012 году? Или раньше?

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      Рейтинг: +82

      Mi6 11 декабря 2016, 19:09

      Только в Европу

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 декабря 2016, 18:57

      докатились. Если так судить, то ни кто не заиграет из наших в Европе

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      Рейтинг: +2467

      Аид666 11 декабря 2016, 18:47

      Если не сейчас, то никогда... дальше возраст уже не тот будет

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 декабря 2016, 18:38

      Ну во-первых, он языка не знает. А во-вторых, здесь надо всерьёз выделяться. Ни того, ни другого у Дзагоева нет

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      Рейтинг: +370

      splint1989 11 декабря 2016, 18:20

      Не ехай в Европу потому что там надо работать и выкладываться, заебись мотивация, что за бред!!!! Эти слова явно мотивируют молодых игроков к саморазвитию и прогрессу!!! Надеюсь Дзагоев уедет в Эвертон, или тот же условный Саупгентон, а Смолов переедет в Доруссию, или любую другую команду!!!

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