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    Генеральный директор «Томи»: «Вполне реально, что все игроки разбегутся»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал информацию о том, что что с 1 января 2017 года игроки основного состава станут свободными агентами, а сезон команда будет доигрывать молодежью.

    – Официальных бумаг в клуб не приходило. Никаких распоряжений я лично не слышал. В кулуарах ходят такие разговоры, но не более.

    – Но вы допускаете, что предложите игрокам стать свободными агентами?

    – Я этого не исключаю…

    – То есть все футболисты просто-напросто разбегутся?

    – Да, это вполне реально. Они же не могут по полгода ждать зарплаты. Будем заигрывать молодежь или договариваться с основными футболистами о снижении зарплаты.

    – Правда, что Дьяков и Комбаров перейдут в тульский «Арсенал»?

    – Мы не можем возражать против такого перехода…

    – Кто-то еще точно сказал, что уйдет?

    – Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору.

    – Хоть кто-то останется?

    – Сложно сказать. Есть большие сомнения. Посмотрим, через неделю что-то будет ясно, наверное.

    – Есть подвижки с выплатой долгов?

    – Пока нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2016 16:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +193

      Борис23 11 декабря 2016, 19:43

      Вот Дьяков в какую ж..у попал, надо было в Ростове оставаться, играл бы сейчас в Лиге чемпионов.

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      Рейтинг: +60

      Shaft 11 декабря 2016, 16:25

      А молодёжь-то почему не спрашивают? Так все активно говорят, что "молодёжь доиграет", а они согласны сидеть без ЗП? Да кто вообще согласен в этом цирке для 2.5 зрителей участвовать?

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      Рейтинг: +26

      Amir005 > Shaft 11 декабря 2016, 16:51

      Там была речь о снижении зп, скорее всего молодежкой получится потому что у них зп меньше

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