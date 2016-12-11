В РФПЛ не сомневаются в правильности перехода на систему «осень-весна»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что лига не сомневается в верности решения перейти на формат проведения турнира по системе «осень-весна».

«А какие могут быть сомнения? Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля. К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени. Но в итоге мы бы проводили последние туры снова на плохих полях.

И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму. Клубы не обращались, и пока этот вопрос мы не поднимали», – сказал Прядкин.

Напомним, что российская Премьер-лига проводится по системе «осень-весна» с 2010 года.