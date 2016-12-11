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  • В РФПЛ не сомневаются в правильности перехода на систему «осень-весна»

В РФПЛ не сомневаются в правильности перехода на систему «осень-весна»

11 декабря 2016, 12:09
7

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал понять, что лига не сомневается в верности решения перейти на формат проведения турнира по системе «осень-весна».

«А какие могут быть сомнения? Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля. К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени. Но в итоге мы бы проводили последние туры снова на плохих полях.

И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму. Клубы не обращались, и пока этот вопрос мы не поднимали», – сказал Прядкин.

Напомним, что российская Премьер-лига проводится по системе «осень-весна» с 2010 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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Виталич
1481448331
ну и баран ты прядкин..идиот..
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vladimir-7
1481450234
Мы и сейчас начинаем 3 марта, это во-первых. А во-вторых разгар лета, а футболисты в отпуске и перерыв в футболе. И в-третьих, чего-же говорить о посещаемости игр, кто же в холод будет ходить на стадион, конечно сам Прядкин сидит в теплой VIP-ложе и пьет на холяву коньячок.
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vick-north-west
1481452885
Все правильно, мы же не Белоруссия и не Финляндия. Строить крышованные арены как Лужники или Газпром-арена, кто не может - пусть на юге играют в марте - Сочи, Пятигорск, Армавир, Новокубанск - там много полей.
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Борис23
1481455459
Хватит уже эту тему мусолить, лучше бы с лимитом разобрались
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yorgenbarenz
1481457217
Уроды.Бесплатные западные агенты.Вообще,на Западе люди умнее.Догадались же, как подешевле Россию во всех отраслях разваливать или ,хотя бы, -позорить.Всего-то надо помочь продвигать на должности идиотов и жуликов.И не надо всю жизнь платить агентам и шпионам.Идиоты и жулики всё сами сделают лучше диверсантов.
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Torvald64
1481457949
Ничего не понимаю... Где логика? "Во–первых, если бы мы начинали в марте, мы бы сразу же испортили бы поля. К маю месяцу их никто бы не привел в порядок – может быть, к осени." А что, при нынешней системе мы в марте не играем и поля не портим? "И второе. Вот, предположим, мы заканчиваем в ноябре, но ведь команды у нас еще играют в еврокубках, и им нужно поддерживать форму." Так сейчас клубы типа стонут, что календарь сложный, приходится на 2 фронта играть. Кто-то, как Зенит с Ростовом даже матч просили перенести. Ростов выставлял дубль в Екатеринбурге. Так уж определитесь, клубам нужны матчи чемпионата, чтобы к ЕК готовиться или наоборот не нужны, чтобы не тратить силы перед ответственными играми в Европе. Мне вот кажется, что дополнительные игры на морозе, да на снегу не слишком способствуют поддержанию формы... По ходу у сторонников нынешней системы вообще аргументы кончились, если они такую ахинею начинают пороть.
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