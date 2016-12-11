Прядкин: «В России практически нет договорных матчей»

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин считает, что в российском футболе нет проблемы договорных матчей.

«Эта проблема остро у нас не стоит, причем давно. Одним из факторов стало введение стыковых матчей. Раньше клубы в первой части чемпионата могли занять места с восьмого по 12-е и вторую часть, так сказать, расслабляться.

Плюс к этому посмотрите, как бьются клубы. После каждого тура у меня обрывается трубка от звонков руководителей клубов, кто-то всегда чем-то недоволен, потому что идет настоящая борьба за еврокубки. Мы против реформ еврокубков, но после их осуществления участник Лиги чемпионов будет получать около 30 миллионов евро. Это целый бюджет для некоторых клубов, поэтому все бьются, никто никому ничего не отдает.

Нужны факты, доказывающие договорной характер встречи, например, какой-нибудь игрок придет с заявлением. Не может комиссия состоять из представителей лиг или федерации, мы все равно заинтересованные лица, мы хотим порядка. Для этого должен быть собран специальный орган из специалистов, которые могли бы это определить, но хочу сказать, что даже те заслуженные специалисты, которые сейчас определяли возможный договорной характер матча («Урал» – «Терек»), не смогли это сделать. Выявление договорных матчей возможно, как в случае Италии, где на основании наблюдения, прослушивания, переписки за много лет завели уголовное дело», – сказал он.