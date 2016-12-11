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Прядкин: «В России практически нет договорных матчей»

11 декабря 2016, 10:13
23

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин считает, что в российском футболе нет проблемы договорных матчей.

«Эта проблема остро у нас не стоит, причем давно. Одним из факторов стало введение стыковых матчей. Раньше клубы в первой части чемпионата могли занять места с восьмого по 12-е и вторую часть, так сказать, расслабляться.

Плюс к этому посмотрите, как бьются клубы. После каждого тура у меня обрывается трубка от звонков руководителей клубов, кто-то всегда чем-то недоволен, потому что идет настоящая борьба за еврокубки. Мы против реформ еврокубков, но после их осуществления участник Лиги чемпионов будет получать около 30 миллионов евро. Это целый бюджет для некоторых клубов, поэтому все бьются, никто никому ничего не отдает.

Нужны факты, доказывающие договорной характер встречи, например, какой-нибудь игрок придет с заявлением. Не может комиссия состоять из представителей лиг или федерации, мы все равно заинтересованные лица, мы хотим порядка. Для этого должен быть собран специальный орган из специалистов, которые могли бы это определить, но хочу сказать, что даже те заслуженные специалисты, которые сейчас определяли возможный договорной характер матча («Урал» – «Терек»), не смогли это сделать. Выявление договорных матчей возможно, как в случае Италии, где на основании наблюдения, прослушивания, переписки за много лет завели уголовное дело», – сказал он.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (23)
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Arax1
1481441662
Может оно и действительно так и есть. Ведь по сравнению с мировым футболом, договорных матчей в России меньше. Даже у wininside.ru российских договорняков почти и нет, в основном зарубежные. Так что Прядкин где то прав, ну или почти прав.
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Дмитрий Александрович
1481442961
Насмешил. Он сам хоть верит в свои слова.
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ЮЗИК
1481443931
вот брехун!
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PNZ1985
1481445135
Прядкин: «В России практически нет договорных матчей» ухахаха насмешил Терек) аля следующая старая догма в СССР не было секаса)
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vick-north-west
1481446575
Говорить можно что угодно, язык без костей, но все Прядкины - заинтересованные лица, все держатся за кресла и понимают, что доказанный договорняк - это моментальная отставка и вето на работу чиновником.
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ufos73
1481453558
И судьи у нас лучшие в мире, и в декабре +5, и ЧМ мы выиграем )))
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richi
1481456979
Это как в старом анекдоте: "практически, мы с тобой долларовые миллионеры, а фактически, живем с двумя .лядями и одним старым пи..растом."
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Обер-КанцлерЪ
1481461835
"Нужны факты, доказывающие договорной характер встречи, например, какой-нибудь игрок придет с заявлением."



После этого у игрока могут появиться внезпные трудности в жизни - в лучшем случае придется резко закончить карьеру, а в худшем можно и с балкона случайно выпасть (или вдруг тормоза откажут у машины например).



По этой простой причине и получается, что "Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин считает, что в российском футболе нет проблемы договорных матчей."
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fon_der_tan
1481466348
А вам что мешает организовать контроль как в Италии?
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dyema
1481469757
хотя-бы один договорняк вытащили на свет и протянули по полной программе, вот тогда наверное практически не было-бы, потому, как бояться научились-бы.......
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