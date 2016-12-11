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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм» в центральном матче 15-го тура

    В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». На данный момент «шпоры» опережают «МЮ» на шесть баллов, занимая пятую строчку в турнирной таблице. В свою очередь «красные дьяволы» расположились на шестом месте.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:15. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 16:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +110

      Baich 11 декабря 2016, 17:05

      ВПЕРЕД МЮ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -242

      kauk 11 декабря 2016, 12:38

      4:0 МЮ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      nikovitek 11 декабря 2016, 11:59

      Glory Glory Man United!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 11 декабря 2016, 11:18

      МЮ соберитесь,пора очки набирать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 11 декабря 2016, 10:26

      не люблю МЮ, но в последнее время их даже жалко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 11 декабря 2016, 10:14

      будет интересно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Пабло6 11 декабря 2016, 09:59

      удачи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 11 декабря 2016, 09:07

      Верю в мю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 11 декабря 2016, 08:48

      Будем смотреть, очень интересный матч!

      1
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