На групповом раунде ЧМ может появиться серия пенальти

В случае увеличения количества участников чемпионата мира, могут быть изменены правила проведения группового раунда турнира. Напомним, ранее глава ФИФА Джанни Инфантино высказал идею о расширении мирового первенства до 48 команд. Если подобное произойдет, то возможен вариант, при котором исход ничейных поединков в группах будет решаться с помощью серии пенальти.

В ФИФА выражают беспокойство по поводу того, что при трех командах в группе (а именно такой формат проведения предлагает Инфантино – 16 групп по три сборных) в заключительном поединке соперники могут нарочно играть вничью, если подобный результат будет выгоден им обоим.