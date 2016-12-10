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    В «Балтике» заявили, что Соломатин никогда не был замечен в употреблении наркотиков и алкоголя

    Пресс-атташе «Балтики» Сергей Кандалов прокомментировал информацию из второй части доклада независимого эксперта WADA Ричарда Макларена о том, что в допинг-пробе одного из футболистов «Динамо» и молодежной сборной России в 2014 году было найдена марихуана. Предполагается, что этим игроком может являться форвард Павел Соломатин, в настоящее время выступающий за команду из Калининграда.

    «За то время, что Павел находится в «Балтике», он ни разу не был замечен в употреблении наркотических и алкогольных веществ. Никаких претензий к человеческим и профессиональным качествам футболиста у клуба нет. Соломатин – настоящий профессионал», – сказал Кандалов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2016 18:20
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