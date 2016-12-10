Британский политик предложил ФИФА задуматься о лишении России права на проведение ЧМ-2018

Член британского парламента Дэмьен Коллинз после обнародования второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте предложил ФИФА задуматься над вопросом о лишении России права на проведение чемпионата мира-2018.

«Теперь ФИФА стоит всерьез задуматься над вопросом проведения чемпионата мира в России. Разве они могут гарантировать ФИФА и всем остальным, что во время мирового первенства борьба с допингом будет вестись надлежащим образом?» – сказал Коллинз.