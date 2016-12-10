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  • Британский политик предложил ФИФА задуматься о лишении России права на проведение ЧМ-2018

Британский политик предложил ФИФА задуматься о лишении России права на проведение ЧМ-2018

10 декабря 2016, 14:47
64

Член британского парламента Дэмьен Коллинз после обнародования второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте предложил ФИФА задуматься над вопросом о лишении России права на проведение чемпионата мира-2018.

«Теперь ФИФА стоит всерьез задуматься над вопросом проведения чемпионата мира в России. Разве они могут гарантировать ФИФА и всем остальным, что во время мирового первенства борьба с допингом будет вестись надлежащим образом?» – сказал Коллинз.

Источник: BBC
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (64)
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alexfor
1481370532
британские петушары все не успокоятся...
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KARDENAL
1481371006
Как же уже задолбали своими попыточками поднасрать России!
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turist82
1481375610
Эти шакалы все не успокоятся.. Хотя ФИФА давно сказала что ничего и нигде уже не изменит )
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filosof sparty
1481375617
Что ты там тявкаешь!?
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sergey_86-76
1481375738
ТАК СНИМИТЕСЬ С ОТБОРА, ЕСЛИ У НАС ТАК ВСЕ ХРЕНОВО. ПОКАЖИТЕ СВОЮ ПОЗИЦИЮ, КАК ВО-ВРЕМЯ ОИ-1980. НИКАК НЕ УСПОКОЯТСЯ, ХОРОШО ЧТО ФИФА В ПОЛИТИКУ НЕ ЛЕЗЕТ. ВСЕМ ДАВНО ПОНЯТНО ДЛЯ ЧЕГО ДЕЛАЮТСЯ ЭТИ ВШИВЫЕ ДОКЛАДЫ, ТОЛЬКО ПОМАЛКИВАЮТ ССЫКУНЫ ГРЕБАНЫЕ. ЗАСУНУЛИ ЯЗЫКИ В ЖОПУ ПЕНДОСАМ И ПОЛУЧАЮТ УДОВОЛЬСТВИЕ.
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headdevil
1481376801
Этот член не в первый раз выебывается, надо ему ноги сломать
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GoldPlayFIFARus9
1481377678
У меня встречный вопрос к этому дегенерату.Да же если предположить,что эти бредни окажутся правдой,то какое вообще отношение имеет допинг к географическому месту проведения соревнования?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1481382455
Категорически поддерживаю!
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Red_Green 1991
1481383258
Мерзкий ублюдок.. надеюсь однажды его отъ..бут за эти слова)))
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Фан666
1481385546
Смотрю тут все так сильно хотят чемпионат мира в России, но все кто тут присутствует скорее всего на него не попадут даже, будут смотреть по телеку как всегда. И спрашивается на кой? Вот Олимпиаду провели, теперь только позор на весь мир
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