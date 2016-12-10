Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вентура хочет видеть Буффона в качестве своего помощника

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура подчеркнул, что очень бы хотел видеть в тренерском штабе национальной команды голкипера «Ювентуса» и «скуадры адзурры» Джанлуиджи Буффона по завершении игровой карьеры.

    «Почему бы не пригласить Буффона в сборную? Да, у него нет тренерского опыта, но мы в курсе его способностей. Он может оказать помощь, мотивируя игроков и общаясь с ними.

    Джанлуиджи – значимая личность для тех, кто на поле и за его пределами, для Федерации футбола Италии и для меня. Он сам примет решение о своем будущем, но, уверен, мы сделаем ошибку, упустив его», – сказал Вентура.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 14:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 10 декабря 2016, 16:00

      А пока Вентура сам будет помощником Джиджи, за воротами стоять и мячи подовать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 