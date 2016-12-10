Победитель РФПЛ заработает чуть более пяти миллионов

Как сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин, победитель текущего розыгрыша турнира получит 5,08 миллиона долларов от общего бюджета, составляющего 40 миллионов.

«Победитель получит 12,7 процента от бюджета, то есть около пяти миллионов», – сказал Прядкин.

Отметим, что 40% от всего бюджета поделены между 16-ю клубами РФПЛ в равных частях – по 2,5%. Еще 59,1% распределяются таким образом: первое место – 10,2%, второе – 8,4%, третье – 7,5%, четвертое – 6,6%, пятое – 5,7%, шестое – 4,8%, седьмое – 3,9%, восьмое – 3,0%, девятое – 2,4%, 10-е – 2,1%, 11-е – 1,8%, 12-е – 1,5%, 13-е – 1,2%.

Оставшиеся 0,9% будут поровну поделены между клубами, получившими повышение в классе по итогам прошлого сезона, – «Оренбургом», «Арсеналом» и «Томью».