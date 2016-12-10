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Нынешний бюджет РФПЛ составляет около 40 миллионов

10 декабря 2016, 13:39
2

Бюджет РФПЛ, заложенный на текущий сезон, равен примерно 40 миллионам долларов, заявил президент лиги Сергей Прядкин. При этом он подчеркнул, что РФПЛ намерена привлечь еще хотя бы одного спонсора до окончания нынешнего розыгрыша.

«У нас длительные контракты с партнерами, и наш бюджет останется в рамках порядка 40 миллионов долларов до 2018 года. Есть пара-тройка партнеров, с которыми можем начать сотрудничество. Попытаемся хотя бы одного спонсора привлечь до конца текущего сезона. С одной крупной американской компанией, занимающейся станкостроительством, у нас сорвался контракт из-за санкций первой волны.

Не скажу, что если мы подпишем эти соглашения, бюджет повысится значительно, но, знаете, мы в свое время были на финальной стадии переговоров с пивной компанией, и клубы не согласились на предложенные нам условия, не сошлись в цене. Но тогда санкции только начинались, и переговоры мы заморозили. Продолжаем работать с пивными брендами. Все сейчас зависит от ряда законов, которые находятся в Думе», – сказал Прядкин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1481381371
зарплата Капелло за два года
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ivanthebest
1481385702
Мда.... В АПЛ даже последняя команда столько не получает сколько у нас на всю братву... Не дорабатываете явно... Такой бюджет что курам на смех...
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