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Доклад Макларена будет изучен комитетом по этике ФИФА

10 декабря 2016, 13:13
6

Вторая часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет внимательнейшим образом изучена комитетом по этике ФИФА.

«Задача следственной палаты – изучать все жалобы и информацию, связанную с деятельностью национальных ассоциаций за пределами футбольного поля. В этом случае следственная палата принимает во внимание опубликованный доклад и тщательно его изучит. Если в документе будут выявлены нарушения кодекса ФИФА по этике, следственная палата будет принимать соответствующие меры», – сказал представитель комитета по этике ФИФА Роман Гейзер.

Источник: ТАСС
Комментарии (6)
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sergey_86-76
1481368512
ДА ПОШЕЛ ОН, ЭТОТ ДОКЛАД ВМЕСТЕ С МАКЛАРЕНОМ В ЧЕТЫРЕХБУКВЕННУЮ ДАЛЬ.
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GoldPlayFIFARus9
1481368974
Шта? Макларен? Независмый эксперт? Лоооол)))
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ljrljr0505
1481373729
все никак не успокоятся. Ну что за твари... Макларена и родченкова и степановых распять надо... ублюдки.своим разрешают в наглую всякую дрянь жрать. и это нормально. А почему в этом докладе про это ничего не говорят?
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alexandr1205
1481374725
Мы все прекрасно знаем, куда г-ну Макларену нужно засунуть свой доклад, такой бездоказательной херни, любой может написать сколько угодно.
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