Доклад Макларена будет изучен комитетом по этике ФИФА

Вторая часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет внимательнейшим образом изучена комитетом по этике ФИФА.

«Задача следственной палаты – изучать все жалобы и информацию, связанную с деятельностью национальных ассоциаций за пределами футбольного поля. В этом случае следственная палата принимает во внимание опубликованный доклад и тщательно его изучит. Если в документе будут выявлены нарушения кодекса ФИФА по этике, следственная палата будет принимать соответствующие меры», – сказал представитель комитета по этике ФИФА Роман Гейзер.