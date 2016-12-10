Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Доклад Макларена будет изучен комитетом по этике ФИФА

    Вторая часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет внимательнейшим образом изучена комитетом по этике ФИФА.

    «Задача следственной палаты – изучать все жалобы и информацию, связанную с деятельностью национальных ассоциаций за пределами футбольного поля. В этом случае следственная палата принимает во внимание опубликованный доклад и тщательно его изучит. Если в документе будут выявлены нарушения кодекса ФИФА по этике, следственная палата будет принимать соответствующие меры», – сказал представитель комитета по этике ФИФА Роман Гейзер.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 10 декабря 2016, 15:58

      Мы все прекрасно знаем, куда г-ну Макларену нужно засунуть свой доклад, такой бездоказательной херни, любой может написать сколько угодно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 декабря 2016, 15:42

      все никак не успокоятся. Ну что за твари... Макларена и родченкова и степановых распять надо... ублюдки.своим разрешают в наглую всякую дрянь жрать. и это нормально. А почему в этом докладе про это ничего не говорят?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 10 декабря 2016, 14:22

      Шта? Макларен? Независмый эксперт? Лоооол)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 10 декабря 2016, 14:15

      ДА ПОШЕЛ ОН, ЭТОТ ДОКЛАД ВМЕСТЕ С МАКЛАРЕНОМ В ЧЕТЫРЕХБУКВЕННУЮ ДАЛЬ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 