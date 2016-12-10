В Аргентине полицейский выстрелил в голову игроку резиновой пулей

На матче второго аргентинского дивизиона между «Альмагро» и «Атлетико Парана» (0:1) произошел неприятный эпизод, который мог стоить карьеры одному из игроков. В конце игры на трибунах возникла потасовка между болельщиками, которую были призваны погасить полицейские. Один из стражей порядка ненароком выстрелил в хавбека «Альмагро» Франко Кироса – резиновая пуля попала футболисту в голову. В результате, 26-летний полузащитник был доставлен в больницу.

«Я был в 10-ти сантиметрах от завершения карьеры. Резиновая пуля была удалена, и к счастью, это было неглубокое повреждение. В моей голове есть отверстие, но я вне опасности», – сказал Кирос.