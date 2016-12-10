Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Погба: «С каждым матчем Мхитарян будет прибавлять»

    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба уверен, что его партнер по амплуа Генрих Мхитарян сумеет в скором времени проявить себя в полной мере. Армянин в последнее время не слишком часто попадает в состав манкунианцев, однако в последнем матче, в котором «красные дьяволы» встречались с «Зарей» (2:0) в Лиге Европы, ему удалось отметиться первым забитым мячом в футболке «МЮ».

    «Нам хорошо известно, на что он способен. Теперь он получает больше времени на поле, а следовательно – больше возможностей проявить себя. Генрих лишь в начале пути и намерен продолжать в том же духе, а это как раз то, что требуется команде», – сказал Погба.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2016 12:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 