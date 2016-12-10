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    Зидан: «Хамес точно не покинет клуб в январе»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз заверил общественность в том, что хавбек команды Хамес Родригес не покинет Мадрид зимой.

    Об этом специалист завил перед игрой 15-го тура Примеры с «Депортиво».

    «Выйдет ли Хамес в стартовом составе? Вы все сами увидите. Точно могу сказать, что он не покинет клуб в январе. Я хочу, чтобы он остался. Мората начнет встречу с первых минут. Он хорошо работал на тренировках.

    «Реал» усердно трудился, чтобы достойно провести первую половину сезона. Мы хотим продолжить этот путь. Но впереди у нас тяжелые матчи», – сказал он.

    Источник: Marca

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    10.12.2016 11:51
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