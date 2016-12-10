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    Ватцке: «На встрече с Пересом мы не обсуждали возможный трансфер Обамеянга»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о том, что провел встречу с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом. Руководитель клуба при этом отметил, что во время общения с Пересом стороны не затрагивали вопрос трансфера форварда дортмундцев Пьера-Эмерика Обамеянга в «королевский» клуб.

    «Это правда, у меня был обед с Пересом. Мы были вместе на стадионе во время матча Лиги чемпионов. Но мы ни секунды не потратили на обсуждение футболистов «Боруссии». Между нами нет никакого соглашения», – сказал он.

    Источник: Bild

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    10.12.2016 10:15
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