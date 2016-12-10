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    Источник: причина ухода Самедова в «Спартак» – конфликт с Семиным

    Спортивный журналист Илья Казаков поделился мнением об уходе из «Локомотива» полузащитника Александра Самедова. По его словам, причиной этого стал конфликт между игроком и главным тренером команды Юрием Семиным. Напомним, новым местом работы россиянина называется «Спартак».

    «Помня о его непростых отношениях с Юрием Семиным, можно предположить, что в словах олимпийского чемпиона есть и оттенок личной неприязни. Тем более что Бышовец уничижительно высказался о нынешнем тренировочном процессе «Локомотива»: «Все это устарело, несовременно». И здесь возникает другой вопрос – почему Самедов уходит?

    Капитан «Локомотива». Основной игрок национальной сборной. Лидер раздевалки – как минимум среди русскоязычного костяка.

    Насколько понимаю, причина ухода – конфликт с Семиным. Несогласие (или несовместимость) с методами управления коллективом. Не думаю, что можно верить слухам о претензиях железнодорожников к Самедову после его возвращения из сборной – таких как эта: «Ты выкладываешься там, а здесь следующий матч играешь ниже своего уровня», – сказал Казаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2016 07:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 10 декабря 2016, 16:57

      Тем более что Бышовец уничижительно высказался о нынешнем тренировочном процессе «Локомотива»: «Все это устарело, несовременно». ---- Если Семин в этом году возьмет кубок и войдет в 5-рку, то всем будет пофигу какой у него там тренировочный процесс...

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 10 декабря 2016, 16:01

      Да пусть уходит. Есть Игнатьев, хороший хавбек, пусть он показывает класс на поле. Если у тренера конфликт с игроком, то игрок никогда не будет играть ярко, или не будет играть так, как от него требует тренер. Поэтому если Самедов уйдет, это будет лучше и для Семина, и для Самедова и для болельщиков.

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 10 декабря 2016, 14:57

      Семин не единственный с кем конфликтовал Самедов, помнится с Кучуком на сборах та же ситуация. Не хотел бы я видеть его в спартаке, что бы не говорили.

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      Рейтинг: +415

      radga 10 декабря 2016, 14:38

      У Палыча иногда крышу срывает, хотя с возрастом это понятно, но Самедова убирать из основного состава - это его большая ошибка, если не роковая, когда его будут увольнять из Локо.

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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > radga 10 декабря 2016, 15:19

      Ага, Самедов в Локо после Динамо с 2012 года, и что Локо был всегда в лидерах благодаря ему?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > radga 10 декабря 2016, 16:54

      пффф какой же бреееееед... роковая ошибка... да в этом сезоне самедов ни чего не показывал! свои мячи он забил с пенальти и еще несколько запорол... передач отдал минимум! играл бы Игнатьев вместо него то толку было бы гораздо больше.... его фирменные угловые иссякли подает дай бог с 3 угловых раз в голову... он четко расставил приоритеты еще в прошлом году! когда начал здорово играть в ЛЕ и за сборную, а на чемпион по тихоньку начал забивать... в этом же играет только за сборную нормально, а в локо получает зарплату и отбывает номер...

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 декабря 2016, 14:31

      По моему это уже давно всем понятно! Ещё и Бышовца сюда приплёл...

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      Рейтинг: +1586

      srg38 10 декабря 2016, 14:20

      Спасибо вам, капитан очевидность

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      Рейтинг: +45

      Тим2015 10 декабря 2016, 13:49

      заиграли уже

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 декабря 2016, 13:46

      Но в Спартаке А.Самедову придётся ждать на скамейке когда уйдёт Промес
      из Спартака. Может быть Саше, если контракт не подписан, поискать другой
      клуб, например в ЦСКА вместо Тошича, там контракт с Тошичем не подписан.

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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan > vladimir-7 10 декабря 2016, 13:58

      ну для начала на скамейку, если себя проявит можно под промеса ставить, как в сборной играл, с 3 дефами, да и Промес все более свободного играет, могут ужиться и вместе в составе

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 декабря 2016, 13:44

      вообще-то капитан у нас Чорлука, а Самед - вице-капитан.

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      Рейтинг: +240

      gambler35 10 декабря 2016, 11:16

      Бышовца то к чему приплели?

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