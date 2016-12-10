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    Титов: «Глушаков – лучший игрок РФПЛ в первой части сезона»

    Экс-тренер «Спартака» Егор Титов считает, что хавбек красно-белых Денис Глушаков – лучший футболистом РФПЛ первой части сезона.

    «Однозначно Глушаков! Наконец-то он стал делать то, чего еще мы от него требовали — попадает в створ ворот. Делает это регулярно и красиво! После голов успевает еще и всех поздравить — маму, жену. Пусть не останавливается и весной продолжает поздравлять родственников! Приятно, когда все получается, в конце года было заметно, что Денис кайфовал — команда играет, результат есть, он сам в фаворе. Отовсюду только и слышно было: Глушаков, Глушаков, Глушаков!

    Кстати, один скрытый фактор сыграл — Черчесов Денису помог. Когда у «Спартака» была «ямка», два поражения подряд и играли не очень, Станислав Саламович Глушакова в сборную не вызвал. Денис понял: «Ага, может быть и так...» Помогло — заиграл! Даже если не брать забитые мячи, видно, что Денис выделяется.

    Второй фактор — выбывали лидеры: Зе Луиш, Промес. Денис, как настоящий капитан, подобрал упавшее знамя. Его, кстати, капитаном команда выбрала, а не тренер назначил. Это огромная ответственность, она тоже сыграла.

    Третье — Фернандо развязал руки Глушакову. Фернандо — мастер, он у нас был одним из главных претендентов на покупку. Мы с Дмитрием Анатольевичем летом просматривали многих, Фернандо был в тройке лучших. Бразилец играет опорника, на этой позиции раньше выступал Глушаков, хотя Денис не готов был там играть. Фернандо почти полностью освободил Глушакова от оборонительных действий, и мы увидели, что он хорош в атаке, чем славился еще в «Локомотиве», — сказал он.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.12.2016 09:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1586

      srg38 28 февраля 2017, 22:49

      Глушаков: "Титов - лучший экс-тренер «Спартака»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2209

      Ден 781 10 декабря 2016, 14:07

      Ценный я бы сказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 декабря 2016, 13:22

      Каждый своё болото хвалит...Ценный игрок для Спартака,спору нет,а в сборной выглядит(согласен)послабее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 10 декабря 2016, 12:44

      да ладно

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 декабря 2016, 12:44

      одна свинья другую хвалит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 10 декабря 2016, 12:39

      Забил Амкару и рубину,и стал лучшим?из его зоны прилетело голов 5,а тут жополизы как обычно,а потом удивляемся,откуда короны на головах берутся,играть не умеет,за то плюсик свой получил.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 декабря 2016, 12:31

      В Спартаке возможно и лучший. Целых два раза по воротам попал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 10 декабря 2016, 11:08

      Аху.ть... жопоногий забил пару раз и он Лучший... слуцкий то по ходу прав. Россия не футбольная...

      3
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 10 декабря 2016, 10:54

      Он даже в спартаке не лучший там есть топ футболист промес

      6
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 10 декабря 2016, 10:51

      глушак-молоток

      1
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