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    Клопп: «Как подумаю, что «Вест Хэм» хочет набрать очки в матче с нами, зло берет»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне матча 15-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Напомним, в прошлом туре мерсисайдцы потерпели поражение от «Борнмута» со счетом 3:4.

    «Для меня очень важно, чтобы мы показали такую же игру, как в матче против «Борнмута» – разумеется, при лучшей защите.

    Мы будем злы. Но «Вест Хэм» – сложный соперник, игра будет интересной. «Вест Хэм» хочет взять очки, и я становлюсь зол, едва об этом подумаю», – сказал Клопп.

    Матч «Ливерпуль» – «Вест Хэм» состоится в воскресенье, 11 декабря. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Squawka Football

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    10.12.2016 00:08
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