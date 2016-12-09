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    Титов: «Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением о профессиональных качествах Массимо Карреры, с которым работал в штабе Дмитрия Аленичева.

    «Каррера пришел как помощник, вел себя осторожно, присматривался. Он очень много у нас спрашивал, пытался запомнить игроков по именам. Мы много ему рассказывали. Он записывал, смотрел видео, видно было, что человек – профессионал. Все-таки работал в «Ювентусе» и сборной Италии.

    Ему 52 года, он уже лет 15 как варился в итальянской тренерской системе. Он был на вторых ролях, но у сильного наставника! Опыт у Карреры огромный, и это ему сейчас помогает. Он собирал игроков обороны и где-то 30–40 минут работал с ними, пока мы занимались с группой атаки. Передвигал футболистов по полю, показывал, а Боккетти переводил.

    Каррера – человек, который знает свое ремесло. Итальянцы, кстати, любят говорить: «Мы великие, лучше всех разбираемся в тактике». Хотя последние лет 10 везде побеждала Испания. Потом – Германия, Португалия, но уж точно не Италия», – сказал Титов.

    Напомним, Титов покинул «Спартак» вместе с уволенным Аленичевым в августе нынешнего года.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.12.2016 19:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 декабря 2016, 00:18

      Еще бы составчик чутка подусилить)

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 декабря 2016, 22:29

      Итальянские клубы не доминируют в Европе просто потому, что они бедные на фоне тех же испанских, английских или немецких грандов. И лучших футболистов мира в серии А играет значительно меньше, потому чемпионат там тренерский. Что же касается итальянской тренерской школы, то в мире она сильнейшая! Даже перечислять всех их тренеров не буду, чтобы кого-то случайно не забыть. Из наших же тренеров за рубежом пока успеха добился только Станислав Черчесов. Пусть в Польше, в Восточной Европе, но совершил он там практически невозможное, вытащив "Легию" по ходу сезона из болота в чемпионы... И Кубок страны одновременно завоевав...

      5
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      Рейтинг: +12

      marwiniusssss > cska-62 10 декабря 2016, 06:53

      100% так и есть!!

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 9 декабря 2016, 20:39

      Каррера правильно делал и делает.

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 9 декабря 2016, 20:24

      Егор как футболиста Мы будем любить тебя всегда...

      0
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      Рейтинг: +447

      alexidj 9 декабря 2016, 19:40

      надеюсь лишнего ничего не скажет Егрока..все таки мнение о себе испортит..обида может сыграть, но то что последовало увольнение виноваты они сами..увы но у команды победителя не может быть тренерский штаб спокойный..безэмоциональный чтоле..

      2
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      Рейтинг: +2744

      a_who 9 декабря 2016, 19:21

      при всем уважении к преведущим тренерам при Массимо команда заиграла !!!

      3
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