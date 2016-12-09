Инфантино хочет отменить ничьи на чемпионатах мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет изменить регламент проведения матчей чемпионатов мира. По информации AFP, Инфантино планирует отказаться от ничейных результатов на групповой стадии турнира.

По его мнению, это позволит исключить ситуации, когда обе команды устраивает ничья в заключительном поединке группового этапа. Если в основное время матча сборные не сумеют выявить победителя, то будет проведена серия пенальти.

Напомним, ранее Инфантино поддержал увеличение числа участников группового этапа ЧМ до 48 команд.