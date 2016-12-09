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Инфантино хочет отменить ничьи на чемпионатах мира

9 декабря 2016, 17:36
26

Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет изменить регламент проведения матчей чемпионатов мира. По информации AFP, Инфантино планирует отказаться от ничейных результатов на групповой стадии турнира.

По его мнению, это позволит исключить ситуации, когда обе команды устраивает ничья в заключительном поединке группового этапа. Если в основное время матча сборные не сумеют выявить победителя, то будет проведена серия пенальти.

Напомним, ранее Инфантино поддержал увеличение числа участников группового этапа ЧМ до 48 команд.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Инфантино Джанни
Комментарии (26)
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ivanthebest
1481294680
Он фанат НХЛ что ль? Насмотрелся ебалы и давай в футбол всё перетаскивать...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1481294868
Разменяли жулика на идиота.
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bset
1481295021
И да свершится революция. 2017 год - год всемирной футбольной революции
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Аристократ Олжик
1481296834
Только ЗА
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Karpathian
1481298554
infant - ребенок же...
Ответить
FatalMix
1481298631
а еще для повышения зрелищности не пенальти в конце, а считать расстояние, с которого мяч забит, у кого метров в сумме больше, те и победили, а лучше вообще как в старые времена - монетку кидать)
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dudkadim
1481300202
согласен
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allkeeper
1481302251
Что этот лысый себе позволяет???!
Ответить
СЛАВА 81
1481305068
Интересное предложение
Ответить
Raxor
1481312522
лучше бы с зп игроков что нибудь придумали, чтоб они начали бегать как бешенные пчелы и отрабатывали каждую копейку своих огромных зарплат!
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