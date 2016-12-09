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    Кудряшов: «Болельщики считают меня убийцей и костоломом, но это не так»

    Защитник «Ростова» Федор Кудряшов дал понять, что не считает себя жестким игроком. Россиянин признался, что пересмотрел свой взгляд на футбол после того, как нанес травму Владимиру Хозину.

    «Чувствую ли вину за семь своих красных карточек? За какие-то да, за другие — нет. Я знаю, что меня болельщики считают чуть ли не убийцей, костоломом… Но это не так, вообще не так. Вы, например, в курсе, что в нынешнем сезоне у меня ноль желтых карточек? Разве так бывает у «убийц»? После того как я нанес травму Хозину, сильно пересмотрел свой взгляд на футбол, на стыки. Стал осторожнее, больше думать о здоровье соперника.

    Слова Глушакова? Так вы у него спросите, почему тогда Зобнин за ногу держался. Или, может, у него селезенка в ноге? Недаром в раздевалке ребята меня не осуждали. Я извинился, но реально в том удалении виноват не я. А судья. И в «Ростове» это понимают», — сказал Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 17:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +76

      takca 10 декабря 2016, 17:59

      А я с ним работал в Спартаке и пытался научить читать.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      takca > ROSTOV SUPER 14 декабря 2016, 16:17

      А что такого про меня в свое время одна спортивная газета написала с возмущением мол игрок ударил судью а судья когда вышел из больницы сам приехал ко мне и извинился но правда вылет из вышки не кто не отменил.

      -2
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      Рейтинг: +76

      takca 10 декабря 2016, 17:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну какой он убийца . Просто играть не умеет. Может бегать может лупить по костям но игры не понимает отсюда и тупая злость к тому же отсутствие каких либо интересов в обычной жизни. Вот и побеждает желание хоть как то себя показать.

      -4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 декабря 2016, 14:27

      На Вернблума не тянешь! Славой костолома нужно поделиться с судейским корпусом, журналистами и недоэкспертами!

      3
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      Рейтинг: +2336

      den161 10 декабря 2016, 09:04

      Да какой он костолом?!!! Половина красных выдуманные, что с аяксом, что со спартаком

      2
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      Рейтинг: +134

      vinsent 10 декабря 2016, 07:10

      Федя по сравнению с Юрой Автогеном(Ковтун) Сергеем Горлуковичем -просто пацан

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 декабря 2016, 17:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молчал бы лучше

      -5
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