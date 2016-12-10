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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург», «РБ Лейпциг» проиграл «Ингольштадту»

    В матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на своем поле благодаря дублю Роберта Левандовски одержала разгромную победу над «Вольфсбургом» со счетом 5:0. Таким образом, мюнхенский клуб набрал 33 очка и возглавил турнирную таблицу.

    В других встречах игрового дня «РБ Лейпциг» потерпел минимальное поражение от «Ингольштадта» и упустил лидерство в чемпионате, дортмундская «Боруссия» уступила «Ингольштадту», «Гамбург» одолел «Аугсбург», «Фрайбург» вырвал победу над «Дармштадтом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Роббен, 18; 2:0 – Левандовски, 22; 3:0 – Левандовски, 58; 4:0 – Мюллер, 76; 5:0 – Коста, 86.

    Гамбург – Аугсбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Костич, 68.

    Удаления: Холтби, 44 – Кор, 66.

    Ингольштадт – РБ Лейпциг – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рожер, 12.

    Удаление: Леки, 90+4 – нет.

    Кельн – Боруссия Д – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Руднев, 28; 1:1 – Ройс, 90.

    Удаление: Озкан, 90+4 – нет.

    Фрайбург – Дармштадт – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Петерсен, 85 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 19:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -92

      Raxor 10 декабря 2016, 21:14

      я не понял момента, где написано что боруссия уступила ингольштадту

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 10 декабря 2016, 19:53

      Свершилось. Когда то это должно было случится.

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 10 декабря 2016, 19:31

      Проиграть самому днищенскому клубу чемпионата - это надо постараться...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs > Sergil 10 декабря 2016, 20:20

      на... такие чемпионы как рб лейпциг и лестер

      -1
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