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  • Колосков не верит, что в российском футболе есть манипуляции с допингом

Колосков не верит, что в российском футболе есть манипуляции с допингом

9 декабря 2016, 17:07

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил сомнение, что футболисты в России могут употреблять допинг. Напомним, сегодня была опубликована вторая часть доклада независимым экспертом ВАДА Ричардом Маклареном.

«Что касается футбола, то не очень в это верится. Еще после первого заявления, будто где-то когда-то в каком-то клубе что-то было обнаружено, не более того. Дело все в том, что пробы берутся в день игры, а потом через несколько дней публикуются результаты. На моей памяти не было того, чтобы пробы взяли и результаты не объявили. Пробу подменить никак нельзя, потому что пробу сразу увозят. В любом случае не было на моей памяти, чтобы результат публиковался через длительное время.

В докладе Макларена никогда нет конкретики, только какие-то рассуждения о подмене проб, вскрытии проб, но то, что касается футбола – это звучит странно, что данные были. Нужно убедиться, если есть факт, спортсмен должен понести наказание, а если взяли пробы, через полгода достали, игры все прошли, соревнования закончились, ничего не понятно», – сказал Колосков.

Источник: Р-Спорт
Россия
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