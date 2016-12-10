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    Примера. «Барселона» разгромила «Осасуну» в юбилейном для Месси матче

    В матче 15-го тура Примеры «Барселона» в гостях добилась победы над «Осасуной» – 3:0. Отметим, что для Лионеля Месси, отличившегося в данной встрече дублем, эта игра стала 550-й в форме каталонского клуба.

    Таким образом, сине-гранатовые набрали 31 очко и остались на втором месте, отставая от лидирующего в турнирной таблице «Реала» на три балла. «Осасуна» продолжает находиться на последней строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Осасуна – Барселона – 0:3 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Л. Суарес, 59; 0:2 – Месси, 73; 0:3 – Месси, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2016 16:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 декабря 2016, 09:18

      гол суареса был с офсайда,после которого осасуна открылся

      0
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      Рейтинг: +6

      Distemp 10 декабря 2016, 19:51

      Что и требовалось доказать!!!

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 10 декабря 2016, 17:55

      рабочая победа каталонцев

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 10 декабря 2016, 17:08

      не разгромила, а вымучила не смотря на 3-0... там по игре счет 0-0 должен быть.... 3 полу момента 3 мяча и все... все что было за всю игру

      -2
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      Рейтинг: +399

      kella > RedGreenHooligan 10 декабря 2016, 17:28

      Не скажи, - моментов море!

      0
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      Рейтинг: +9

      draxler21 > RedGreenHooligan 10 декабря 2016, 17:42

      Сразу видно, что матч смотрел)

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 10 декабря 2016, 16:59

      ДЛЯ БАРСЫ 3:0 ЭТО НЕ РАЗГРОМ:))

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