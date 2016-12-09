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    «Бомбардир» объявляет начало Финального в этом году сезона Конкурса прогнозов

    Новый сезон Конкурса прогнозов Финальный сезон-16 стартовал. Он закончится 12 января в 02:00. И в честь наступающих праздников мы увеличили количество бонусов.

    Теперь за комментарий вы сможете получить 200 болларов, за репост – 500 болларов и за пост в Вконтакте – 1000 болларов. А большой бонус для всех дивизионов увеличивается в два раза.

    Еще раз об итогах прошлого сезона

    В новом сезоне вы можете выиграть призы:

    1 местоНастольный хоккей от Weekend и интервью на «Бомбардире»;

    2 местоБаскетбольное кольцо от Weekend;

    3 местоПортативное зарядное устройство для смартфонов от Monster;

    4 место – Первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от «Эксмо»;

    5 место – Альбом FiFA 365 от Panini (50 упаковок по 5 наклеек).

    Кроме того, «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на создание и развитие своего собственного футбольного клуба!

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 18:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 12 января 2017, 06:24

      жалко бустеры

      0
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 11 января 2017, 21:38

      чё с бустерами будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 января 2017, 01:35

      Помомоему все только и хотят что занять 3 место))))

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      Рейтинг: +29

      sega77+ 4 января 2017, 14:44

      а бустеры тоже обнулят

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 27 декабря 2016, 00:31

      а бустеры будут.что не нашл

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 12 декабря 2016, 13:09

      Опять хоккей(((кольцо вообще жесть, а не приз(((

      0
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 10 декабря 2016, 18:04

      попытка не пытка

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      Рейтинг: +7

      Witik 9 декабря 2016, 21:54

      Ну поехали. На Новый год ждем призов.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 18:21

      Игра есть игра... Главное - участие!

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 9 декабря 2016, 16:40

      К празднику можно было призы по круче сделать спонсоры жадные!!!

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