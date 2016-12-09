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    «Боруссия» и «Рома» следят за игрой Дзагоева

    Игра полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева привлекла к себе внимание сразу нескольких серьезных клубов Европы. За его действиями в последних матчах следили представители «Боруссии» из Дортмунда и «Ромы», сообщает Sky Sports. Известно также, что он входит в интересы «Эвертона».

    В текущем сезоне на счету Алана девять матчей в российской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя голевыми передачами. В Лиге чемпионов он провел три матча, забив в них два гола. Трансферная стоимость игрока сборной России оценивается в 16 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2016 09:04
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +331

      NapaS 10 декабря 2016, 00:31

      заскучали писаки)))

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 декабря 2016, 17:41

      Если это так, беги Алан, не оглядываясь... Если терзают сомнения, посмотри в кого превратился Игорян, и беги, беги бегом))

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 9 декабря 2016, 14:56

      Лучше в АПЛ! на Эвертон там обеспечен основа!

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 9 декабря 2016, 13:12

      ради скамейки только

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      Рейтинг: +51

      shamil1111 9 декабря 2016, 13:11

      хотя и в боруссии

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      Рейтинг: +51

      shamil1111 9 декабря 2016, 13:11

      в роме не потянет

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      Рейтинг: +295

      ильиных 9 декабря 2016, 11:15

      Это кто так думает,или хочет думать?

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 9 декабря 2016, 10:59

      Ну за чем Вы дурите головы народу вот такими сообщениями.Дзагоева кроме как в "Аланию" ни в один клуб Европы не позовут.Там,что идиоты и не понимают,что в игру которую называют футболом этот парень играет на уровне ветеранов.Нет скорости,точных и мощных ударов по воротам,не умеет обыграть,даже бегать правильно не умеет(качается из стороны в сторону)."Мечтать не вредно".

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 9 декабря 2016, 10:32

      не уйдёт

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 9 декабря 2016, 10:18

      Если это не утка то барусия думаю лучше подошла бы для него а так если и он уйдёт и остальные состарились то с кем Гончаренко игру будет выстраивать

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