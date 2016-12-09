Известны все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы, и стали известны все участники стадии 1/16 финала турнира.

Первые места в своих группах заняли «Фенербахче», АПОЭЛ, «Сент-Этьенн», «Зенит», «Рома», «Атлетик», «Аякс», «Шахтер», «Шальке», «Фиорентина», «Спарта», «Османлыспор».

Вторыми в своих группах финишировали «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Андерлехт», АЗ, «Астра», «Генк», «Сельта», «Гент», «Краснодар», ПАОК, «Хапоэль» из Беер-Шевы, «Вильярреал».

Из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы пробились «Лудогорец», «Бешикташ», «Боруссия» М, «Ростов», «Тоттенхэм», «Легия», «Копенгаген» и «Лион».

Победители групп и четыре лучшие команды из ЛЧ попадут в одну корзину при жеребьевке, остальные – в другую.