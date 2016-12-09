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Известны все участники плей-офф Лиги Европы

9 декабря 2016, 01:40
19

Завершился групповой этап Лиги Европы, и стали известны все участники стадии 1/16 финала турнира.

Первые места в своих группах заняли «Фенербахче», АПОЭЛ, «Сент-Этьенн», «Зенит», «Рома», «Атлетик», «Аякс», «Шахтер», «Шальке», «Фиорентина», «Спарта», «Османлыспор».

Вторыми в своих группах финишировали «Манчестер Юнайтед», «Олимпиакос», «Андерлехт», АЗ, «Астра», «Генк», «Сельта», «Гент», «Краснодар», ПАОК, «Хапоэль» из Беер-Шевы, «Вильярреал».

Из Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы пробились «Лудогорец», «Бешикташ», «Боруссия» М, «Ростов», «Тоттенхэм», «Легия», «Копенгаген» и «Лион».

Победители групп и четыре лучшие команды из ЛЧ попадут в одну корзину при жеребьевке, остальные – в другую.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы
Комментарии (19)
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Nerlinger
1481238769
Ростов молодцы
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compka
1481240031
Ростов не сеяный, его шансы попасть на: Аякс, АПОЕЛ, Бешикташ, Фенербахче, Фиорентина, Копенгаген, Лион, Османлиспор, Рома, Шальке, Спарта, Сент-Этьен, Тоттенхем, Атлетик/Гент. Хотелось бы чтобы Ростов попал на итальянцев (Рома, Фиорентина) или турков (Бешикташ, Фенербахче).
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NEMETSRUS
1481249037
все они молодцы
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Munez89
1481249530
Эээ, а мне полудорку кто нибудь расскажет, как в таблице на бомбардире Краснодар 3, но занял 2 место.. Я этот момент проспал..
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Аристократ Олжик
1481253082
Жаль Астана не пробилась . . .
Ответить
Artemka69
1481257152
Удачи нашим командам!!!
Ответить
товрос
1481263368
А КОГДА ЖЕРЕБЬЕВКА?
Ответить
КЛЕОПАТРА
1481264257
вперед,Россия!!!
Ответить
T 72
1481270344
Удачи нашим!)
Ответить
Кузьма Кузьмин
1481396625
По именам, конечно, есть мощные коллективы, как вот по игре - покажет весна
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