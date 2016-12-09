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    Луческу: «Недоволен сегодняшней игрой»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал действия своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (2:3). Напомним, для петербуржцев эта игра турнирного значения не имела.

    «Недоволен сегодняшней игрой. На первый тайм вышли слишком расслабленные. Наверняка мыслями были уже на чемоданах, в отпуске. Проиграли почти все единоборства. На второй тайм был уже другой настрой, создали много моментов. Но вот фланговые прострелы, передачи нечасто находили наших нападающих.

    Мотивация у соперников сегодня была выше, и этим они сегодня компенсировали все свои ошибки, которые случались и у них. Они боролись за каждый мяч. У нас центр защиты нечасто играет в таком сочетании. Могли по-другому сыграть с первым и третьим голами. Моя вина, что не смог передать команде более жесткий настрой.

    Юсупов мне нравился в начале чемпионата, потом получил травму. В последних матчах он был хорош: ускорял игру, сам ускорялся. Наверное, есть моя ошибка, что я не начал выпускать его в основном составе раньше.

    Все хотят пройти дальше, поэтому неважно, кто нам попадется в плей-офф», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.12.2016 00:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 9 декабря 2016, 10:20

      я лично не доволен его тренерством

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 9 декабря 2016, 08:54

      Нужен центральный защитник и скоростной нападающий, новосельцев не справляется, срамтаковское полено продать

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 9 декабря 2016, 05:55

      Во всем виноваты Московские судьи!!! )))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 9 декабря 2016, 01:24

      С Новым Годом,мистер)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 9 декабря 2016, 01:12

      А хрен ли быть довольным пастуху, - стадо косолапых баранов и слонопотама не смог на выгул вывести...Усрались в стойле.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 9 декабря 2016, 01:06

      Херовый значит ты тренер, если у тебя команда мыслями на чемоданах, ты должен их настраивать перед каждым матчем

      2
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      Рейтинг: +155

      zenit888 9 декабря 2016, 00:58

      Циган плохой тренер, ему всегда что-то не так. Собрали самых вроде бы лучших игроков, но игра без мозгов. У ребят уже в жизни все срослось, стремиться не к чему. Они просто смеются над своими болельщиками и всей страной. Ходят по полю и ковыряют в носу.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +13

      Rouge161 9 декабря 2016, 00:36

      Дзюба фуфло.человек из молодежки сыграет не хуже!!

      3
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