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    Лига Европы. «Атлетик» сыграл вничью с венским «Рапидом»

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» и венский «Рапид» обменялись голами Жолинтона и Энрика Саборита – 1:1.

    Другая встреча этой группы между «Сассуоло» и «Генком» перенесена на пятницу из-за тумана, однако оба участника плей-офф от этого квартета известны: ими стали «Атлетик» и «Генк». Бельгийцы могут подняться на первое место в случае удачного исхода перенесенной игры.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

    Атлетик (Испания) – Рапид (Австрия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Жолинтон, 72; 1:1 – Саборит, 84.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 23:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 8 декабря 2016, 23:15

      договорняк

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