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    Лига Европы. АЗ обыграл «Зенит» и вышел в плей-офф

    В матче шестого тура группового этапа Лиги Европы АЗ оказался сильнее «Зенита» со счетом 3:2. В составе голландцев отличились Бен Ринстра, Ригесиано Хапс и Муамер Танкович, за «Зенит» забили Жулиано и отметившийся автоголом Стен Вуйтенс.

    Таким образом, «Зенит» остался с 15 очками и финишировал первым, АЗ набрал восемь баллов и занял второе место.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 6-й тур

    АЗ (Голландия) – Зенит (Россия) – 3:2 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ринстра, 7; 2:0 – Хапс, 43; 2:1 – Жулиано, 58; 3:1 – Танкович, 68; 3:2 – Вуюйтенс, 80 (в свои ворота).

    АЗ: Рочет, Люккассен, Хапс, Йоханссон, Ринстра, Вуйтенс, Бель Хассани (Джаханбакш, 69), Сентьенс (ван Овереем, 74), Танкович (Соуза, 69), Вегорст, Мюрен.

    Зенит: Лодыгин, Анюков, Новосельцев, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия (Юсупов, 60), Витсель, Жулиано, Джорджевич (Кокорин, 46), Дзюба, Мак

    Предупреждения: Бель Хассани, 66; Юханссон, 81 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Таблицы групп Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 22:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 8 декабря 2016, 23:57

      Даже без предупреждений обошлись. Молодцы. А играли нормально, хотя слишком азартно.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 декабря 2016, 23:18

      У ЛУЧЕСКУ опять будет виноват Спартак))), красно-белые цвета))

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Snerg 8 декабря 2016, 23:29

      Нет, просто московский арбитр судил наверное

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > 8 декабря 2016, 23:30

      Зря мудакам столько денег платят, Дзюба, Кокорин - деревья на краю дальнего поля села Хуево.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > lra 9 декабря 2016, 22:23

      y ну я не знаю куда ты носишь свое очко))) ! я и не обсуждаю нрандов типа барсы и тп) , а зина она такая же как и ты ира ))) натуральное быдло)

      -1
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      Рейтинг: +709

      monser08 8 декабря 2016, 23:00

      интересно сколько стоил выход в плей-офф для АЗ

      2
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      Рейтинг: +3425

      AZ > monser08 9 декабря 2016, 01:09

      это только ты тварь продажая. В Голландии, в отличии от РФПЛ, нет договорняков, а в ЛЕ и подавно.... Ты игру смотрел, или только зашел результат посмотреть и написать хуету?

      -2
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