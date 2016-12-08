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    Бубнов: «Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился размышлениями о дальнейших карьерных перспективах Леонида Слуцкого. Напомним, в среду специалист провел свой последний матч у руля ЦСКА против «Тоттенхэма» (1:3) в Лиге чемпионов.

    «Конечно, интересно будет посмотреть на то, где он продолжит свою карьеру. Сейчас много говорят о том, что он может возглавить европейский клуб, но я не уверен в том, что он будет по-настоящему востребован в Европе.

    На мой взгляд, Слуцкий – хороший специалист только по российским меркам, так как уровень тренера проверяется не в национальном чемпионате, а в игре его команды в международных матчах и турнирах», – сказал Бубнов.

    Ранее сообщалось, что Слуцкий может возглавить «Витесс», однако голландский клуб эту информацию опроверг.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.12.2016 20:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +979

      TUMS 9 декабря 2016, 20:44

      Гоните его со своими рассуждениями.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 декабря 2016, 23:09

      а Бубнов хороший говорун по всем меркам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 декабря 2016, 20:58

      Бубнову виднее, он же охрененный специалист.

      2
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      ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > Kulimen 8 декабря 2016, 21:16

      ну разумеется )))

      0
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 8 декабря 2016, 20:47

      Только языком умеет трепать, аналитик херов, попробывал бы сам тренером поработать

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > KorolShut 8 декабря 2016, 22:07

      Поэтому Бубнов эксперт, а тренеровать не лезет, не его это! Но в футболе он слава богу хорошо разбирается!

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      Рейтинг: +43

      Costazzz > KorolShut 9 декабря 2016, 16:08

      В 1991—1993 годах был тренером французского футбольного клуба «Ред Стар». В 1994 году приглашён Владимиром Долбоносовым на должность главного тренера команды Высшей лиги «Динамо-Газовик» (после окончания с отличием Высшей школы тренеров при Российской Государственной Академии физической культуры). С 1997 по 1998 год тренировал команду Высшей лиги Белоруссии «Славия», участвовавшую в отборочном цикле Лиги Чемпионов и Кубке УЕФА, и даже сам сыграл один официальный матч за клуб — 1/4 финала кубка Белоруссии против минского «Динамо»[5]. В 1999 и в 2004 годах — главный тренер «Икара» из Сарова, выступавшего в чемпионате Нижегородской области. В 2000 году тренировал «Фабус» из Бронниц. В 2002 году — тренер-селекционер киевского «Динамо».

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      Рейтинг: +229

      KorolShut > Costazzz 10 декабря 2016, 11:25

      за 10 лет 6 клубов сменил, ахуенный тренер, и везде не главный

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