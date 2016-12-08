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    Каррера хочет пригласить в «Спартак» спортивного директора «Сассуоло»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил с инициативой приглашения в клуб спортивного директора «Сассуоло» Джованни Росси.

    Сообщается, что Росси может либо занять аналогичную должность в «Спартаке», либо будет отвечать за поиск новых игроков на западноевропейском рынке.

    Росси впервые пришел в «Сассуоло» в 2006 году, откуда перебрался в «Ювентус» в 2010. В туринском клубе он занимался селекцией в молодежном секторе и познакомился с Каррерой, который тогда работал с молодежью «Ювентуса». В «Сассуоло» Росси вернулся в 2013.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 8 декабря 2016, 22:25

      Правильно, что бы всякие радионовы хуйню не покупали... но боюсь этого не позволят

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