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    «Краснодар» отправится в гости к «Ницце» в последнем матче группового раунда Лиги Европы

    «Краснодар» сегодня проведет свой заключительный матч в рамках группового этапа Лиги Европы. Команда Игоря Шалимова на выезде сразится с «Ниццей». Напомним, российский клуб обеспечил себе выход в следующую стадию соревнования.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Также предлагается альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 23:05 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 21:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 8 декабря 2016, 20:41

      Лол, кубаноиду припекает))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian > РМЗ 14 декабря 2016, 20:53

      Лучше твоего лол))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 20:21

      Победы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 8 декабря 2016, 19:27

      Закончите год победой!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 8 декабря 2016, 19:04

      рвать ницу надо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 8 декабря 2016, 18:54

      Заголовок звучит будто они только решились,сидели в таможенной зоне и всё сомневались отправляться или нет.

      0
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      Рейтинг: +48

      джексон102 8 декабря 2016, 18:50

      Ну я думаю "быки" сделают своё.

      0
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