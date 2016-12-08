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    Гендиректор «Уфы»: «На сегодняшний день Гончаренко остается главным тренером команды»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отставил без комментариев возможный уход главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА. Напомним, ранее ряд СМИ заявили, что именно белорусский специалист является наиболее вероятной заменой Леониду Слуцкому.

    «Сегодня не будет никаких громких новостей. О том, что всех интересует, мы расскажем в понедельник. На сегодняшний момент Виктор Гончаренко остается главным тренером «Уфы». Больше никаких комментариев не будет, все скажем 12 декабря», – сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2016 16:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 8 декабря 2016, 17:31

      это только на сегодня, а завтра он в ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 8 декабря 2016, 17:05

      12 скажет , что Гончаренко больше не главный тренер.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 декабря 2016, 16:48

      Сегодня ничего, а что всех интересует в понедельник...интригант блин.

      1
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