Стадион «Крестовский» передадут в управление «Зениту» за один рубль

Самый дорогой стадион в мире (построенный на народные деньги!) дарят самой богатой команде России. Ну что, дорогие соотечественники, только одна эта новость показывает полную картину всей ситуации в стране.
Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге передадут в управление «Зениту» за символическую плату в один рубль.
Как сообщает «Фонтанка», после передачи стадиона петербургской команде предстоит вложить еще как минимум полмиллиарда рублей для его эксплуатации.
Концессионное соглашение будет заключено не менее чем на 49 лет, а концессионная плата не будет превышать одного рубля в год.