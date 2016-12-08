Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стадион «Крестовский» передадут в управление «Зениту» за один рубль

    Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге передадут в управление «Зениту» за символическую плату в один рубль.

    Как сообщает «Фонтанка», после передачи стадиона петербургской команде предстоит вложить еще как минимум полмиллиарда рублей для его эксплуатации.

    Концессионное соглашение будет заключено не менее чем на 49 лет, а концессионная плата не будет превышать одного рубля в год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.12.2016 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 8 декабря 2016, 11:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Самый дорогой стадион в мире (построенный на народные деньги!) дарят самой богатой команде России. Ну что, дорогие соотечественники, только одна эта новость показывает полную картину всей ситуации в стране.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      Эрк > dimid 8 декабря 2016, 12:13

      Это совершенно нормально, когда вся страна превратилась в голодных сторожевых собак на чужой колбасной фабрике)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      spasop 8 декабря 2016, 11:49

      с какого хрена такой подарок? все строят за свои.. зенит-особенный?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11488

      alp > spasop 8 декабря 2016, 21:55

      Да.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 8 декабря 2016, 11:48

      Читайте правильно "передадут в управление", а не в собственность.
      Управлять - значит содержать, тратить деньги на обслуживание и естественно делиться доходами, если они будут, с собственником, то-есть с городом.
      Не надоело ещё слюной брызгать и злорадствовать? Это общая беда России - распилы, откаты, воровство, безалаберность и в данном случае Зенит и Газпром к этой стройке века отношения не имели, было-бы иначе, то уже давно на новом стадионе играли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > dyema 8 декабря 2016, 12:00

      Почитай, что значит отдать в концессию, а потом уже свои мысли выставляй на всеобщее обозрение. Все чем будут делится с доходов, это 1(ОДИН) рубль в год. Да еще и город как собственник этого стадиона будет платить налоги.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Ardenn 9 декабря 2016, 12:16

      Речь идет о бюджетных деньгах, при чем здесь "газпромовские миллиарды"? Ну и если тебе все равно, куда ТВОИ, а не городские(таких не существут) деньги уйдут, на социалку или в карман ЗАО "Газпромбанк"(частная контора) ну что же тебе видней.,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Ardenn 9 декабря 2016, 12:47

      Да. только потом не удивляйся, когда тебе повысят коммуналку и налоги. Это как раз на подарок "Газпромбанку" и уйдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 декабря 2016, 11:34

      49 лет? Оптимисты какие! Хоть бы до ЧМ не развалился )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 8 декабря 2016, 11:27

      Вот козлы и тут выход нашли!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > kimi2005 8 декабря 2016, 11:32

      Правильнее " и тут сп...ли"

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 декабря 2016, 10:15

      Будет прикольно, если бомжы за рубль купят, а затем стадион продадут.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Inks > 8 декабря 2016, 16:02

      Вот и плати теперь за него и плачь. Это - всё, что вам остаётся делать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 декабря 2016, 10:15

      Если я правильно понял, то государство, все мы, потратив 50 лярдов денег, теперь дарим на 49 лет стадион частной компании " Газпромбанк". Строят за счет налогоплательшиков, наваривается, кооператив "Озеро".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 декабря 2016, 10:01

      Нищеброды.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 декабря 2016, 09:59

      всё у нас через опу.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 декабря 2016, 09:55

      Для начала надо сдать его! Да и после сдачи ещё будут строить...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > С-Пб on-line 8 декабря 2016, 10:04

      Вот иди и строй! Чего сидишь то!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Фан666 8 декабря 2016, 10:20

      А ты я вижу прораб по-жизни))))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 8 декабря 2016, 12:26

      Сказать то есть чего нибудь. или нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kykyi 8 декабря 2016, 15:49

      Тема про хохлов и путина в другой ветке

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 8 декабря 2016, 16:19

      Я про них и не пишу. Похоже ты ими озабочен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kykyi 8 декабря 2016, 17:10

      не хорошо обманывать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 8 декабря 2016, 17:13

      Найди на этой ветке, что бы я написал "Путин", "украинцы".
      Протри глаза.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kykyi 8 декабря 2016, 17:27

      ты не попутался, чепушило? грубить старшим нехорошо, не научила тебя жизнь

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 8 декабря 2016, 17:29

      Ну нашел или нет? Чепушило.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > kykyi 9 декабря 2016, 08:48

      Ахахаха, днище

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 9 декабря 2016, 09:54

      Молодец.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > С-Пб on-line 9 декабря 2016, 10:32

      Хотите минусов, их будет вам.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 