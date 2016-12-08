Стадион «Крестовский» передадут в управление «Зениту» за один рубль

Стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге передадут в управление «Зениту» за символическую плату в один рубль.

Как сообщает «Фонтанка», после передачи стадиона петербургской команде предстоит вложить еще как минимум полмиллиарда рублей для его эксплуатации.

Концессионное соглашение будет заключено не менее чем на 49 лет, а концессионная плата не будет превышать одного рубля в год.