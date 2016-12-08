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    Пономарев: «Было противно смотреть на игру ЦСКА»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейцы нехотя играли с «Тоттенхэмом» (1:3) в матче Лиги чемпионов.

    «ЦСКА устроил праздник для англичан. Безвольные, никакого движения, оборона вообще всех распустила, никто никого не держит. Никакой дисциплины, абсолютно ничего не было. Даже команды. Вместо нее по полю бегали какие-то мальчики для битья! Любому молодому игроку на нашей команде можно было бы сделать карьеру. Просто безобразие. Даже противно.

    Пускай Слуцкий уходит, но у игроков же должно быть самолюбие! Я, конечно, знал, что они проиграют, но что будет такой сильный провал... Позор, просто позор», — сказал Пономарев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2016 08:39
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 8 декабря 2016, 19:52

      Играли,как могли,через себя не перепрыгнешь...Зачем грязью поливать?

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 декабря 2016, 19:30

      Противно слушать и читать таких мудаковатых "экспертов". Эта днина ничего не добилась,играет в какой-то жопе и ещё смеет кого-то оценивать.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 декабря 2016, 16:10

      Никакого позора, играют также как и в РФПЛ... Только одно отличие - судьи! В РФПЛ они делают коняхам результат, в Европе нет....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > ivanthebest 8 декабря 2016, 19:32

      Сейчас спартаку судьи делают результат,аж сразу после матча с зенитом.

      -1
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 8 декабря 2016, 15:13

      полю бегали какие-то мальчики для битья, а на скамейке булькал кисель.

      Тренер должен себя контролировать!

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 8 декабря 2016, 15:06

      Обновление состава , замена негров, новый тренер....1-й шаг сделан!

      -3
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 8 декабря 2016, 12:38

      эт было отвратительно

      2
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      Рейтинг: +767

      товрос 8 декабря 2016, 12:37

      ПОЗОР РОССИИ РОСТОВ НАБРАЛ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЕВРООЧКОВ,А ГДЕ-ЖЕ...

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > товрос 8 декабря 2016, 13:21

      Если не ошибаюсь, то перед последним евро туром у Сельмаша и Зенита было равное количество очков в копилку страны. Мы сыграли в ничейку. Так что если Зеня сегодня выиграет (дай Бог конечно), то они будут первыми. А так в принципе ты прав. Хуже только Спам (к сожалению).

      4
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      Рейтинг: +767

      товрос > Зенит оле оле олa 8 декабря 2016, 18:47

      бомж вонючий ,у колхозников нет газпрома с его баблом и то бомжей жарят

      1
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 8 декабря 2016, 12:01

      Согласен.

      2
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 8 декабря 2016, 11:53

      Дорогой товарищ Пономарев!Вы,что увидели эту команду в первый раз?В такой "футбол"ЦСКА играет года три.Слуцкий изуродовал игру команды так,что теперь сложно сказать,как они будут вылезать из этой ямы.Если игроки не могут сделать точным первый пас,то про остальное можно не спрашивать.Плохо всё и везде.Игроки уровня второй лиги.И слава Богу,что убрали Слуцкого.Пусть это будет первым шагом к возрождению команды!

      5
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      Рейтинг: +16

      richardwili > Boniel+ 8 декабря 2016, 14:42

      По мне так закономерный результат, все же в футболе деньги не последнее дело и усилятся надо. Из этого ресурса выжали максимум свежая кровь нужна!

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 8 декабря 2016, 11:52

      Зря в прошлом году тянули за гриву коней к золоту вот вам результат а кто был достоин чемпионства так это только Ростов но у нас все везде решают боссы и Ростову не дали а вот в АПЛ дали Лестеру потому что там нет таких админ ресурсов, а сейчас тянут Спартак, а на следующий год они точно так же сыграют в ЛЧ как ЦСКА нынче. У нас продажный чемпионат поэтому никто не может добиться результатов в еврокубках да и в Европе нас тоже не любят

      4
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      Рейтинг: +1496

      GM > Garrincha58 8 декабря 2016, 12:28

      Теория заговоров добралась до футбола?
      Рептилоиды атакуют? :)

      1
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      Рейтинг: +16

      richardwili > Garrincha58 8 декабря 2016, 14:44

      Вызываешь только смех=) факты давай!!!

      -2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Garrincha58 8 декабря 2016, 15:04

      Про продажный чемпионат можно вспомнить статьи о том как Бердыев требовал бабло с игроков за место в основе.......

      1
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