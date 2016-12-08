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    Слуцкий: «Не будет удивительным, если Дзагоев продолжит карьеру на более высоком уровне»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признался, что не удивится, если полузащитник армейцев Алан Дзагоев продолжит карьеру в одном из европейских клубов. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы «Вест Хэм», «Эвертон» и «Суонси Сити».

    «Алан, безусловно, один из лучших игроков российского чемпионата, и неудивительно, что за ним наблюдают. Не будет удивительным, если он продолжит свою карьеру где-то на более высоком уровне. Сегодняшний матч нельзя назвать для него суперпоказательным, хоть он и забил мяч. Он очень много пропустил, и пока это еще не совсем тот Алан Дзагоев, каким он может быть в оптимальном состоянии», – отметил Слуцкий.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.12.2016 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -16

      мыцык 9 декабря 2016, 10:43

      По версии Бубнова,это наркодиспансер.

      -2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 8 декабря 2016, 11:33

      вопрос-"а сможет ли он там продолжить карьеру?или сгниет на лавке?"

      1
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 8 декабря 2016, 09:49

      Если бы травмировался пореже, то может уже и играл бы в Европе. Не в топ-командах, но по крайней мере в середнечках.

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Wind Of Life 8 декабря 2016, 11:16

      там в средних командах игроки получше..

      0
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