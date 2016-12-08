ЦСКА получит больше 14 миллионов за участие в Лиге чемпионов

Стало известно, сколько заработал ЦСКА за участие на групповой стадии Лиги чемпионов.

Сообщается, что чемпионы России получили 12,7 миллиона евро за выход в основную часть турнира, и еще 1,5 миллиона – за результаты на групповом этапе. В конце сезона армейцам также будет выплачена сумма от реализации маркетинговых прав клуба.

Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе Е, потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.