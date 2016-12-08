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    ЦСКА получит больше 14 миллионов за участие в Лиге чемпионов

    Стало известно, сколько заработал ЦСКА за участие на групповой стадии Лиги чемпионов.

    Сообщается, что чемпионы России получили 12,7 миллиона евро за выход в основную часть турнира, и еще 1,5 миллиона – за результаты на групповом этапе. В конце сезона армейцам также будет выплачена сумма от реализации маркетинговых прав клуба.

    Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе Е, потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.12.2016 06:40
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 декабря 2016, 19:12

      Думаю,что уже несколько лет Гинер не ставит задачу выхода в плей оф ЛЧ. Задача заработать 15лямов евро и выиграть ЧР,что бы снова попасть в ЛЧ и снова заработать 15лямов.

      2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 декабря 2016, 19:04

      эти деньги коням надо потратить на зашивание дырки

      -1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > alll-1 16 декабря 2016, 00:38

      ОРАЛьник не разевай,простудишься

      0
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      Рейтинг: +16

      richardwili 8 декабря 2016, 14:38

      как же все любят деньги считать)) а это итог работы в прошлом году, нужно сначала заслужить в чемпионате, Ростов безусловно красавчики но уйдет костяк и все забудут ( Опомнитесь глорики )

      1
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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 8 декабря 2016, 13:09

      Говорил я ещё при жеребьёвки что за Ростов не так стыдно будет как за ЦСКА а мне тут писали что Ростов в такой группе и одного очка не наберёт

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Daxa 09 8 декабря 2016, 15:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      видели мы 5-0 от Баварии.... этим гордишся?

      -4
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      Рейтинг: +5270

      Каратель > Cant Stop 8 декабря 2016, 19:02

      А БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ? СЛЕПОЙ ВИДИМО ИЛИ ПРО РОМУ УЖЕ ЗАБЫЛ?КОГДА ВАСЯ В СВОЁ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОИГРАТЬ ПРИЕХАЛ.ПОПАДИ В ТАКУЮ ГРУППУ КАКАЯ РОСТОВУ ДОСТАЛАСЬ,КОНИ БЫ УЖЕ ИЗНЫЛИСЬ И ПЕРЕПЛАКАЛИСЬ "МОЛ ГРУППА СМЕРТИ..." ОТ ШТАБА РОСТОВА НИ НАМЁКА НА ТАКИЕ СЛОВА. ТАК ЧТО ЗАКРОЙ ВАРЕЖКУ

      3
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      Рейтинг: +4486

      Snek 8 декабря 2016, 11:07

      Отдайте их Гончаренко, пусть команду усилит.

      1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 декабря 2016, 11:00

      купить защитников им нужно...

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      Рейтинг: +364

      neofizer 8 декабря 2016, 10:40

      ну хоть так..

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 декабря 2016, 10:29

      Всей защите(кроме вратаря) надо предложить работу в системе цска.На поле их быть не должно.Если новый тренер этого не сделает - цска останется без еврокубков.

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      Рейтинг: +51

      shamil1111 8 декабря 2016, 09:41

      вот бы раздать это болельщикам. было бы справедливо

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 декабря 2016, 09:25

      Вот и хорошо, будет чем гасить кредит банку, взятый на строительство
      стадиона ЦСКА.

      -1
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