ЦСКА получит больше 14 миллионов за участие в Лиге чемпионов

Думаю,что уже несколько лет Гинер не ставит задачу выхода в плей оф ЛЧ. Задача заработать 15лямов евро и выиграть ЧР,что бы снова попасть в ЛЧ и снова заработать 15лямов.
Стало известно, сколько заработал ЦСКА за участие на групповой стадии Лиги чемпионов.
Сообщается, что чемпионы России получили 12,7 миллиона евро за выход в основную часть турнира, и еще 1,5 миллиона – за результаты на групповом этапе. В конце сезона армейцам также будет выплачена сумма от реализации маркетинговых прав клуба.
Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе Е, потерпев три поражения и трижды сыграв вничью.