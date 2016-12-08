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    Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Боруссией» Д и остался вторым, «Легия» одолела «Спортинг»

    В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2. Оба гола мадридцев на счету Карима Бензема, за гостей забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Марко Ройс.

    В другой встрече группы «Легия» оказалась сильнее «Спортинга».

    Таким образом, «Реал» вышел из группы с второго места, «Боруссия» финишировала первой, «Легия» вышла в Лигу Европы, «Спортинг» завершил евросезон.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 6-й тур

    Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 28; 2:0 – Бензема, 53; 2:1 – Обамеянг, 61; 2:2 – Ройс, 88.

    Легия (Польша) – Спортинг (Португалия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Гилерме, 30.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 00:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 декабря 2016, 00:54

      Очень жаль.... Дортмундцы молодцы конечно!С другой стороны у Реала не так всё печально...главное не попасть на Юве и Арсенал,а с Наполи,Монако,Лестером можно играть)))

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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 8 декабря 2016, 00:46

      дубль бензима не помог реалу победит боруссую я так назвал бы эту статью.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ЦСКА 2015-2016 8 декабря 2016, 00:52

      Согласен!

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