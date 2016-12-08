Лига чемпионов. «Реал» сыграл вничью с «Боруссией» Д и остался вторым, «Легия» одолела «Спортинг»

Очень жаль.... Дортмундцы молодцы конечно!С другой стороны у Реала не так всё печально...главное не попасть на Юве и Арсенал,а с Наполи,Монако,Лестером можно играть)))
В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью со счетом 2:2. Оба гола мадридцев на счету Карима Бензема, за гостей забили Пьер-Эмерик Обамеянг и Марко Ройс.
В другой встрече группы «Легия» оказалась сильнее «Спортинга».
Таким образом, «Реал» вышел из группы с второго места, «Боруссия» финишировала первой, «Легия» вышла в Лигу Европы, «Спортинг» завершил евросезон.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 6-й тур
Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Бензема, 28; 2:0 – Бензема, 53; 2:1 – Обамеянг, 61; 2:2 – Ройс, 88.
Легия (Польша) – Спортинг (Португалия) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гилерме, 30.