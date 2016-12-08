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    Каррера: «Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Футбол России» поделился мнением о наследии своего предшественника Дмитрия Аленичева.

    «Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в багаже Аленичева. Я проработал с ним только 15 дней. Безусловно, что-то он оставил «Спартаку» в качестве наследия, но сейчас я стараюсь привить команде новую философию футбола от Карреры и двигаться к чемпионству», – сказал Каррера.

    Кроме того, специалист рассказал о чемпионских амбициях команды.

    «Мы бьемся на поле именно для того, чтобы стать чемпионами России. Наша задача – двигаться вперед и добиться максимального результата. «Спартак» может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло».

    Напомним, под руководством Аленичева «Спартак» в этом сезоне РФПЛ провел один матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2016 00:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 9 декабря 2016, 12:12

      Каррера тактично ответил! Вспомните димино интервью! Вот он был не прав)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 8 декабря 2016, 19:27

      Молодец! На свои силы надеемся! Ни слова про судейство! Каррера настоящий мужик.

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 8 декабря 2016, 08:31

      Что? Упустим титул если соперник будет сильнее. ))) звучит как мы победим если не проиграем

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > den161 8 декабря 2016, 09:17

      это итальянская тактика

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 8 декабря 2016, 00:48

      главное - результат

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > GeorgeXIII 8 декабря 2016, 00:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не спорю! Посмотрим на результат весной! 6-место!

      -5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 декабря 2016, 00:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как ты опустился ниже плинтуса! Ты команду готовил летом? Ты 15 дней был с Аленичевым и сейчас на него "катишь бочку"? Не бывать Спартаку чемпионом под твоим началом!

      -6
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Serjoga 8 декабря 2016, 00:39

      Он сказал, что не знает, что осталось от Аленичева, так как проработал с ним мало и не в курсе какой именно футбол он ставил. Никто и не говорил, что от Аленичева нифига там нет. Читать научитесь для начала.

      9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > nem00700 8 декабря 2016, 00:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если он грамотный ЧЕЛОВЕК, то и анализировать должен уметь, а при анализе понять, что сделал с командой Аленичев! И структура настроя на матч в большей степени зависит от состояния человека! Если все ОК, то он матч отбегает на 100%, если есть проблемы, то он "отбудет номер"! Не нам судить!

      -4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Serjoga 8 декабря 2016, 08:33

      будь добр иди анализируй свой ростов)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +282

      Lesha VV 8 декабря 2016, 00:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зазнался

      -8
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