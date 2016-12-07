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    Луческу: «С АЗ будет играть лучший состав. Мы имеем ответственность перед конкурентами по группе»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что не будет экспериментировать с составом в матче шестого тура Лиги Европы против АЗ. Напомним, «Зенит» уже гарантировал себе первое место в квартете.

    «В первую очередь, это Лига Европы. Мы имеем ответственность перед собой, конкурентами, кто играет с нами в одной группе. Хотим хорошо показать себя перед публикой. Они ведь не только на АЗ придут, но и на «Зенит». Экспериментов не будет – будет играть лучший на сегодня состав. Чтобы никто не думал, что мы уже в отпуске», – сказал Луческу.

    Матч АЗ – «Зенит» состоится в четверг, 8 декабря. Начало – в 21:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.12.2016 22:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 8 декабря 2016, 09:33

      Всё верно!!!!Нужна победа!!!!18 очков в группе это красиво))) P.S.Ну и коэффициенты всякие для России))

      2
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      Рейтинг: +6979

      1bear 8 декабря 2016, 00:18

      ...Браво,Луческу!!!
      ...Позор Раньери...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 декабря 2016, 23:59

      Нужны очки в копилочку... Главное до матча всем насунуть, а то менталитет такой, что выйдут сильнейшие, а будут играть хуже дубля...

      4
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