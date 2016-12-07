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Мутко решил проводить финал Кубка России и Суперкубок в «Лужниках»

7 декабря 2016, 19:30
2

Президент РФС Виталий Мутко принял решение о проведении финала Кубка России и Суперкубка страны на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщил глава РФПЛ Сергей Прядкин.

«Финал Кубка России запланирован на 28 мая, воскресенье. Есть обращение от Черчесова, который просит провести его раньше.

Где будет играться финал? Отвечу однозначно: Мутко принял решение, что такие знаменательные события, как Кубок России и Суперкубок России, должны проводиться в Москве на стадионе «Лужники».

Это позиция вице-премьера и президента РФС. Думаю, он уже будет открыт к этому времени, скорее всего, финал Кубка пройдет там. Это будет решение РФС, которое утвердит исполком», – сказал Прядкин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (2)
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Aldebaran
1481131457
Прально, нах развивать футбол в других городах. Все Москве, только Москве.
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Аскорбин
1481356740
Всемогущий Мутко решил.
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