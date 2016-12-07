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  • Прядкин: «Ряд топ-клубов выступают за введение потолка зарплат»

Прядкин: «Ряд топ-клубов выступают за введение потолка зарплат»

7 декабря 2016, 17:06
15

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что среди российских команд положительно смотрят на введение потолка зарплат. При этом пока нет понимания того, как должно выглядеть ограничение.

«Идея потолка зарплат футболистов все еще актуальна, будем рассматривать различные варианты, посмотрим, что можно сделать. Ряд топ-клубов России за то, чтобы ввести потолок, но нет полного понимания того, как это реализовать, пока не решили, как это будет выглядеть. Нужно вновь собраться рабочей группе по данному вопросу. Ориентировочно это будет в январе. Сейчас большинство клубов за потолок», – заявил Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (15)
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Asbjorn
1481120571
Идея то хорошая,надо по всему миру вводить
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altezzik
1481121578
Лимит надо отменить. Тогда рынок сам отрегулирует зарплаты. Не будет никакого дисбаланса, когда Кокорин получает больше условного Халка.
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ufos73
1481123400
Что то мне это напоминает... Аааа точно! Лимит и осень-весна!!! То же "ряд топ-клубов", хорошая идея, но не продуманная до конца, и нужна комиссия! (куда мы без нее )))
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KalterJax
1481123511
у нас нельзя отменять лимит) хотя я согласен, что он убивает талант в молодых футболистах и стремление расти) Тут "палка о двух концах" ... с одной стороны оставить лимит - это отсутствие конкуренции, с другой стороны, если лимит отменить, то это возможность нашим тренерам забить на молодёшь и вместо них выпускать какого-нибудь чунгу-чангу) поэтому введение потолка зарплат оптимальное решение, хотя бы до 23 лет) так человек будет стараться обрасти мастерством и опытом к этому сроку и попасть уже на действительно хороший контракт) или что ещё лучше, уехать в европейский клуб, где нет такого ограничения) в любом случае, именно такое введение позволит повысить мотивацию и желание работать над собой)
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cska-62
1481123781
Потрясающая идея! Массами плодить посредственности! Российский паспорт останется "счастливым билетом", но уже только для посредственностей! Появись в стране условный "Месси", то сбежит отсюда МОЛНИЕНОСНО! Мозг включите! Отмените лимит на легионеров в том виде, в каком он существует! Пусть клубы, например, смогут включать в заявку на матч половину иностранцев. И будет конкуренция, в которой хорошие российские футболисты себя проявят наверняка. Если будут, конечно, трудиться, а не прожигать жизнь в ночных барах и на дискотеках.
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McDuff
1481123941
сделайте потолок зарплат, как в МЛС: нескольким футболистам будет разрешена зарплата выше остальных, так, например, наши клубы смогут приобрести качественных легионеров, а всякие Кокорины будут получать зарплату, выражающую его игру
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ПаХан638
1481125488
и кто из иностранцев захочет играть потом в РФПЛ? наши же играть не умеют.... да и наши те кто умеют уедут за границу......
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Serjoga
1481126778
Все за потолок! Но неизвестно как и неизвестно сколько! Решать будем долго! Нужно же показать "кипучую" деятельность! Если решите ПРАВИЛЬНО, то вопрос о легионерах отпадет сам! Им не нужно будет заниматься!
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shamil1111
1481126786
пора уже взяться за это строго. а то видите ли футбол как на уровне чеетвертого пятого дивизиона в любом европейской стране а зарплаты чуть ли не космические.
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Cant Stop
1481127815
в чемпионате России в топ клубе у топ игроков 60-80 тысяч рублей в месяц..... не захотят - в физруки за 15..........
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