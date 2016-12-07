Прядкин: «Ряд топ-клубов выступают за введение потолка зарплат»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что среди российских команд положительно смотрят на введение потолка зарплат. При этом пока нет понимания того, как должно выглядеть ограничение.

«Идея потолка зарплат футболистов все еще актуальна, будем рассматривать различные варианты, посмотрим, что можно сделать. Ряд топ-клубов России за то, чтобы ввести потолок, но нет полного понимания того, как это реализовать, пока не решили, как это будет выглядеть. Нужно вновь собраться рабочей группе по данному вопросу. Ориентировочно это будет в январе. Сейчас большинство клубов за потолок», – заявил Прядкин.