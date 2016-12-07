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    «Крестовский» будет сдан 26 декабря

    Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко обозначил точный срок сдачи стадиона «Крестовский». Строящаяся в Санкт-Петербурге арена станет домашней для «Зенита».

    «26 декабря стадион должен начинать получать свидетельство о вводе в эксплуатацию. Начнется пусконаладка и доработка.
    «Зенит» и город подписали пятого числа соответствующий меморандум о том, что стадион перейдет к футбольному клубу«Зенит» после получения свидетельства собственности. К середине-концу января это свидетельство будет получено», – заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    07.12.2016 16:32
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1126

      richi 7 декабря 2016, 21:24

      Олимпиада в Сочи по ОФИЦИАЛЬНЫМ данным обошлась налогоплательщикам в 1.5 триллиона рублей, это я понимаю... А вы о какой то мелочевке...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 декабря 2016, 20:17

      А сколько лет будет идти пуск и наладка? Начало получения свдетельства - ещё не сдача!

      -3
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 7 декабря 2016, 19:48

      Да ладно !? Вот и закончатся шутки в КВН по поводу бесконечного переноса окончания строительства стадиона. Ну ничего , есть ведь ещё сборная Россия , которая своей игрой даёт повод шутить не только в КВН )

      2
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 7 декабря 2016, 19:14

      на примере данного строительство видно что творится в стране.

      3
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      Рейтинг: -6

      spasop 7 декабря 2016, 19:01

      С какого хрена? за народные миллиарды? зениту такой подарок? в стране кризис.. почему зениту-всё на халяву..? и игроков по 40-60 миллионов евро.

      0
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 > spasop 7 декабря 2016, 19:12

      согласен. а в ответ что получает страна от зенита

      -1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 > spasop 7 декабря 2016, 21:23

      Спокойно,слюньки подотри.Бюджет Петербурга не распаляет миллиардами долларов)

      -2
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 > Кронштадт65 7 декабря 2016, 21:48

      эт мелочь. посмотрим что сделает краснодар через пару лет.

      0
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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 7 декабря 2016, 18:59

      Неужели это произойдёт на моём веку,дом-3,построй свой стадион.Долгострой над которым потешались все кому не лень, как под видом такого масштабного проекта идёт наглое отмывание денег на глазах народа,и смешно и противно было за всем этим наблюдать,будем надеяться что хотя бы всё это делалось во благо и у этой арены будет хорошая история в будущем.

      3
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      Рейтинг: +2530

      Чермындыр > ДикийАлекс 7 декабря 2016, 19:55

      В какое благо может идти разворовывание бюджетных денег с последующим урезанием бюджетов больниц и школ?? Что такое должно происходить на этом стадионе, чтобы можно было закрыть глаза на столь вопиющую наглость?

      0
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 7 декабря 2016, 18:46

      Билеты будут продавать со страховкой от стихийных бедствий.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 декабря 2016, 18:15

      То есть с 27 декабря стадион будет достраивать сам зенит?? ))

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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер 7 декабря 2016, 18:03

      Ага... У меня коллег в Сочи отправляли уже после Олимпиады, с формулировкой "Доделывать-то надо."

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      Рейтинг: +51

      TonicIG 7 декабря 2016, 17:55

      Да ладно...

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