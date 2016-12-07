Валерий Газзаев поддержал решение Слуцкого уйти в отставку

Помоему упса понятия. С какого это времени бегтсво с тонушего корабля считается мужским поступком?
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал скорый уход из клуба Леонида Слуцкого. По мнению специалиста, данный шаг является верным. Команда проведет сегодня последний матч под руководством Слуцкого, сыграв на выезде с «Тоттенхэмом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«ЦСКА многого добился за семь лет работы Леонида Слуцкого в клубе. При нем армейцы всегда были в числе грандов российского футбола, за что болельщики должны сказать тренеру большое спасибо. Слуцкий привел ЦСКА к нескольким титулам, сохранил костяк команды, который до сих пор способен решать большие задачи. Однако в последнее время ЦСКА не показывал достойных результатов. Да, в чемпионате борьба еще продолжается, но выступление в Лиге чемпионов никак нельзя назвать успешным.
Считаю, что Слуцкий принял верное решение, характеризующее его как человека с чувством собственного достоинства. Мужественно уйти, когда команда проигрывает, может только настоящий профессионал, для которого на первых ролях стоит результат, а не личная выгода. А руководству клуба теперь предстоит решить, кто должен занять место Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА», – заявил Газзаев.