Мутко: «Не знаю, как понимать требования Кадырова. У него спросите, чего у меня-то»

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что проведение матчей чемпионата мира-2018 в Чечне невозможно. Как отметил чиновник, данная республика может лишь стать базой для одной из 32 сборных, которые примут участие в турнире.

«Как понимать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что матч чемпионата мира должен пройти в его республике? Не знаю, как понимать. У него спросите, чего у меня-то. Шесть лет назад исполком ФИФА принял решение провести чемпионат мира в России в 11 городах. Эти города и готовятся.

Проведение матчей в Чечне невозможно. Но Чечня включена в программу подготовки к чемпионату. Мы дали им возможность принять одну из команд как базу для проживания. У нас 64 базы предложены, 32 сборные будут жить. Если одна из команд расположится там, мы будем не против», – заявил Мутко.