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  • Мутко: «Не знаю, как понимать требования Кадырова. У него спросите, чего у меня-то»

Мутко: «Не знаю, как понимать требования Кадырова. У него спросите, чего у меня-то»

7 декабря 2016, 13:35
23

Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что проведение матчей чемпионата мира-2018 в Чечне невозможно. Как отметил чиновник, данная республика может лишь стать базой для одной из 32 сборных, которые примут участие в турнире.

«Как понимать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что матч чемпионата мира должен пройти в его республике? Не знаю, как понимать. У него спросите, чего у меня-то. Шесть лет назад исполком ФИФА принял решение провести чемпионат мира в России в 11 городах. Эти города и готовятся.

Проведение матчей в Чечне невозможно. Но Чечня включена в программу подготовки к чемпионату. Мы дали им возможность принять одну из команд как базу для проживания. У нас 64 базы предложены, 32 сборные будут жить. Если одна из команд расположится там, мы будем не против», – заявил Мутко.

Источник: «Советский спорт»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Мутко Виталий
Комментарии (23)
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vladimir-7
1481108100
Мудко, а сам боишься спросить у Р.Кадырова?
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kykyi
1481108252
Кадырова "понесло". Российским кабмином командовать привык(деньги вышибать), теперь решил стать "владычицей морскою" и покомандовать ФИФА.
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headdevil
1481109503
Зажрались чечены, столько лет их кормят из госбюджета...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481110895
Ахмат арена не подходит по вместимости для ЧМ по футболу
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zigbert
1481111510
Власть для того и дана,чтобы в полной мере пользоваться ею.
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x-x-x-x-x
1481112593
хорошо если не будеть. населению это не нужно
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prtcs
1481115940
А кто туда поедет?
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15426378s
1481117249
там вот как-то подошел чемпионат мира по стрельбе из нарезных видов оружия.
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subbotaspartak
1481117725
Нет. Надо Грозный выдвинуть на проведение Олимпиады. Чеченцы буду рады. Всё равно зимой или летом. С приветом.
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TimurT
1481126371
Спросите Медьведеву кто кого кормит на самом дела! Хрюшки
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